Deze bekende “RS6” kan van jou zijn

En er is iets aparts mee.

Al weet ik dat de auto bijna de definitie is van overhyped, een Audi RS6 Avant blijft mijn droomauto. In Nogaroblauw met die ABT chip mag die zo voor de deur. Stiekem is een A6 Sedan veel mooier, maar helaas heeft Audi na twee generaties RS6 besloten de wagen niet meer als sedan te leveren. Ja, de RS7 Sportback, ook die is gaaf. Maar toch niet op de manier van de A6 sedan.

Om dit eerste-wereld-probleem op te lossen zijn verschillende knutselaars al aan de slag geweest met het ombouwen van een, wel bestaande, S6 sedan en daar een bumperset van de RS6 op te gooien. Ook de V8 die in de S6 ligt is dezelfde als in de RS6. Eén plus één is twee, zo klinkt het. Zo passeerden meerdere van deze projecten de revue hier.

Zo ook dit zwarte exemplaar. Van origine uit een Facebook-galerij en gewoon ogensnoep. Want wat een bazenbak is dit zeg. Dat volledig zwarte is misschien een beetje over de top maar de gele remklauwen geven een goed contrast. Kortom: lekker wegdromen over een auto waar we nooit meer wat over gaan vinden.

Of toch wel? Er duikt een Poolse advertentie op van een “Audi S6 C7 Sedan”. En het is dezelfde: volledig blacked-out met alleen de gele remklauwen die het geheel een beetje kleur geven. Het beste nieuws? Hij staat te koop. Een snelle conversie per rekenmachine geeft aan dat het vrij fors lijkende bedrag van 449.900 złoty, zo’n 105.000 euro is. Nog steeds vrij fors, maar werp een blik op de plaatjes en geef toe: dit is gaaf.

Binnenin gaat het gebrek aan kleur verder, al wordt het één en ander opgelost door gele stiksels in het leer. Er zit een Bang & Olufsen stereo in dus op opties is niet bespaard, ook een S-sportstuurtje mag niet ontbreken. Dat laatste is opvallend: er staat namelijk “S6” op. Sterker nog, het is de enige badge op de hele auto. Nergens wordt beweerd dat de eigenaar een RS6 heeft gebouwd. Al is badgetuning volgens Autojunk-normen een vorm van knakentuning, deze auto heeft het totaalplaatje en zou als RS6 Sedan door het leven mogen gaan. Zeker omdat de motor volgens de advertentie 600 pk heeft.

Ook volgens de advertentie is het totaal bestede bedrag zo’n 210.000 euro. Daarvan wil de verkoper dus de helft. Klinkt reëel, toch? Of zou het afschrijvingsmonster ervoor moeten zorgen dat deze auto voordeliger is? Hoe dan ook, als je een RS6 wil rijden en toch uniek, zonder schreeuwerig wil zijn, dan is dit je kans.

Met dank aan Jelle voor de tip!