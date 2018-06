Zo worden straten in Amsterdam extra duurzaam

Want samen gaan we voor duurzaam, toch?

Beeld je eens in hoe een weg wordt geasfalteerd. Grote, vervuilende machines zwoegen in veel lawaai en stank om een smerige laag teer op de grond te leggen, wat met kleine bewerkingen een weg wordt. Misschien gaat het efficiënt zo, maar vanuit ecologisch oogpunt is er wel wat ruimte voor verbetering. Amsterdam doet een duit in het zakje: de IJburglaan wordt opnieuw geasfalteerd met gerecycled wc-papier. Ja, echt.

Oké, niet een echte laag poepdoekjes, maar het papier blijkt een prima basis voor asfalt. Sterker nog: om het duurzame effect te benadrukken wordt er geen nieuw papier gemaakt, maar wordt de onderlaag gemaakt van velletjes die uit het riool gevist zijn. Hoopte je die nooit meer terug te zien: vermijd de IJburglaan, daar begint de gemeente met hun toiletpapier-weg. Maar goed, je laat de rode M&M’s ook niet liggen omdat “er luizenbloed in verwerkt zit”. Leg je er dan maar bij neer dat luizenbloed gewoon lekker is. Zo ook hier: de weg is niet alleen relatief goed voor het milieu, het is ook nog eens beter asfalt.

Hoe dat ongeveer werkt? Het bitumen, wat de asfalt-“steentjes” bij elkaar houdt, wil nog wel eens loslaten door wrijving van passerende banden. De wc-papier-drab die in het asfalt verwerkt zit weerhoudt het bitumen ervan om af te druipen, zoals dat heet. Dat zorgt weer voor minder steenslag. Ook is de weg goed voor alle potentiële Schiphol-haters, want het heeft ook een geluidsremmend effect.

Dit hele idee is in het kader van de Holland Circular Economy Week 2018. Hierbij wordt nogmaals onder de aandacht gebracht dat we zuinig moeten zijn op grondstoffen en meer moeten recyclen. Om zo aandacht te schenken aan het milieu van de toekomst. Origineel, Amsterdam…

Image-credit: de IJburglaan met oud asfalt via Google Maps.