De gaafste RS6 is géén Avant

Huh, maar daarom was de RS6 toch zo cool?

Hij durft het niet toe te geven, maar stiekem is jullie aller @Jaapiyo een enorme fan van de Audi RS6 Avant (rijtest). Elke keer als hij een zwarte Audi RS6 tegenkomt op AutoJunk stuurt hij even een berichtje met de tekst: “Wat een dikke bak is zo’n RS6 toch”. Op zich is het ook wel logisch dat hij gek is op de RS6. Al zijn basketbal spullen passen erin inclusief zijn eigen goddelijke lichaam. En in tegenstelling tot voorgaande snelle Audi’s kun je dit keer goed zien dat je de duurste en snelste A6 mogelijk hebt aangeschaft. Op het Stratumseind verschaft je dat extra kudos en is de kans op reproduceren nu eenmaal groter.

Vergeeft u mij de nodeloos flauwe intro. Maar het feit dat de Audi RS6 er alleen als Avant is, is eigenlijk best merkwaardig. De RS6 van de eerste generatie (de ‘C5’) was er vanaf het begin ook als sedan (afbeelding boven) en de tweede generatie RS6 (C6) kwam na de facelift ook met vier deuren (afbeelding onder). In deze video kun je zien wat @Wouter ervan vindt. Bij de huidige generatie (C7) is de RS6 er enkel als stationwagon. De gedachte erachter is op zich niet zo gek. Wil je geen stationwagon, dan kun je altijd overstappen op een Audi RS7 (rijtest). Maar wat moet je doen als je een RS6 sedan wenst? Dan moet je creatief gaan worden, zoals de eigenaar van deze S6 heeft gedaan.

De Audi S6 staat net even een trapje onder de RS6, maar is wél als sedan leverbaar. In basis schelen de auto’s niet heel erg veel: beide hebben een geblazen V8 met automatische transmissie. Normaal gesproken kunnen dit soort projecten uitlopen op wat vreemde creaties. Een S6 met grote wielen, veel te luide uitlaat en fake badges. Nu is dat niet het geval. Ok, het resultaat is wel heel erg zwart, maar ook indrukwekkend. In plaats van te werken met tuningsspul, heeft de betreffende eigenaar gekozen voor enkel onderdelen van de Audi RS6 Performance. Dat betekent dat de motor nu dik 600 pk levert.

Qua prestaties staat ‘ie dan ook gelijk aan een originele RS6. Ook de remmen, wielkastverbreding, bumpers, grille en het complete interieur van een RS6. In principe is het natuurlijk mogelijk: als je alleen originele Audi-onderdelen gebruikt, zal het allemaal passen. Het gaafste detail zijn nog de velgen. Deze RS6 is namelijk voorzien van de 20″ gesmeden velgen, terwijl de optionele 21″ velgen ordinair gietspul zijn. Persoonlijk ben ik alleen benieuwd naar de transmissie. De S7 heeft een zeventraps S-Tronic bak, terwijl de RS6 een achttraps automaat van ZF heeft. Wat de uiteindelijke kosten zijn geworden is niet bekend, maar waarschijnlijk was een RS6 Avant plus een gewone A6 limousine een goedkopere optie geweest. Maar ja, dat is niet zo cool.