Velgenmaker noemt enorm lelijke M2 “Breitbau”

Widebody, iemand?

De BMW M2 (rijtest) is het goedkoopste M-product dat momenteel verkrijgbaar is. BMW M houden we van, goedkoop houden we ook van, dus een win-win situatie voor liefhebbers. Het recept is ook voordelig voor menig tuner, zo blijkt. Z-Performance geeft ons een versie van de M2 en houdt het weer eens lekker subtiel.

De Duitse tuner weet ons te melden dat ze vooral hun velgen willen showen op deze Breitbau-M2. Vervolgens spuiten ze de auto een potsierlijke mintgroene kleur, waardoor de aandacht eigenlijk niet wordt getrokken naar het velgspul. Het maakt het geheel nogal afzichtelijk, als je het mij vraagt.

Dan de widebody zelf: de stickers en de stance van de wagen lijken inspiratie op te doen van Liberty Walk. Die hebben zich nog niet gewaagd aan de kleinste M, wel zijn grote broer. Eerlijk, Liberty Walk is op het randje van opzichtige tuning, maar komt er mee weg. Fake Liberty Walk spul maken gaat dan weer een beetje over dat randje, in mijn optiek.

Er valt dan ook vanuit deze hoek weinig positiefs te melden over deze M2. Het idee is leuk, de uitvoering wat minder. Mocht Z-Performance nog andere kleuren aanbieden, dan zou het misschien nog wat kunnen worden. Voor nu is de auto het toonbeeld van “over smaak valt niet te twisten”.