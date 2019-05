Met 3 Bugatti’s Chiron spelen is pure fun

Rondjes scheuren met een bekende coureur achter het stuur in Zuid-Frankrijk.

Tijd om eens opslag aan de baas te vragen, want stiekem willen we dit allemaal doen. Helaas zijn dit soort activiteiten alleen weggelegd voor de elite. In dit geval voor testrijder Pierre-Henri Raphanel, voormalig coureur Andy Wallace en een select groepje genodigden. Samen met Bugatti werden drie exemplaren van de Chiron losgelaten op Paul Ricard. Het gaat hier om één reguliere Chiron en tweemaal de Chiron Sport.

De autofabrikant was niet zozeer aanwezig om een record te vestigen. Bugatti organiseerde een tweedaags-event waar Bugatti-adepten konden proeven aan de auto’s. Naast een dagje scheuren op het circuit had het merk ook een route uitgestippeld in de omgeving van Paul Ricard. Het circuit ligt op zo’n 40 kilometer afstand van Marseille. Pierre-Henri Raphanel is al enkele jaren testrijder voor Bugatti. Andy Wallace was een F1-coureur en mag hij zichzelf ook winnaar van de 24u van Le Mans noemen.

Paul Ricard is over een goede maand gastheer voor de Formule 1. Op 23 juni arriveert het spektakel op dit circuit in Zuid-Frankrijk. Lewis Hamilton reed vorig jaar met een tijd van 1:30:11 een nieuw record op het circuit. De Chiron komt niet eens in de buurt van de tijd van Hamilton. Wel zit je een stuk comfortabeler in de hypercar, met onder meer een blazende airconditioning in de cabine.