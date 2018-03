De volledig elektrische Jaguar I-PACE is officieel

Stekkeren op zijn Engels.

Het zat er al een tijdje aan te komen, waarbij we eindeloos werden herinnerd aan de conceptcar, maar Jaguar heeft vanaf nu eindelijk een volledig elektrisch model in hun arsenaal. De I-PACE is zojuist onthuld en eigenlijk is er vooral nieuws qua techniek. De conceptversie van de I-PACE is immers al een tijdje geleden onthuld en in trouwe Jaguar-stijl wijkt de productieversie weinig af van deze concept.

Om met die styling te beginnen: de focus ligt op een gestroomlijnd design, een bekend fenomeen dat bijvoorbeeld de Toyota Prius al jaren kenmerkt. Ian Callum heeft er voor gezorgd dat de auto verder wel in lijn valt met de andere Jaguar-modellen, met name hun SUV’s E-PACE (rijtest) en F-PACE (rijtest). De I-PACE combineert die SUV-lijnen met een lagere vorm die er voor zorgt dat deze auto ook als hatchback of zelfs als coupé gezien kan worden. Een soort crossover dus. Oh jee.

Goed, qua design is de I-PACE wel duidelijk. Het gaat om wat er zich onder de carrosserie afspeelt. En dat zijn bijzondere cijfers. Een 432-cellige 90 kWh grote lithium-ion batterij zorgt voor een theoretische actieradius van 540 km volgens NEDC. Een andere testcyclus genaamd WLTP, die zich meer richt op de praktijk, geeft een range van 480 km. Laden van 0 naar 80 procent moet lukken in 40 minuten en de auto kan de batterij opwarmen of verkoelen om het laden zo efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen.

Elektrische auto’s staan bekend om bijzondere prestaties. De I-PACE is geen uitzondering: de motor perst zo’n 400 pk en 696 Nm uit de elektrische aandrijflijn, goed voor een 0-100 acceleratietijd van 4,8 seconden. Jaguar zegt zelf dat dit een extra dimensie in rijdynamiek geeft, terwijl sportiviteit niet de focus is van de I-PACE. De motor drijft alle vier de wielen aan, zoals bij de meeste elektrische auto’s.

Qua infotainment krijgt de I-PACE het bekende Touch Duo Pro systeem wat ervoor zorgt dat er twee touchscreens communiceren om zo gebruiksgemak te bevorderen, zoals Wouter al voordeed in de Range Rover Velar. Nieuw in de I-PACE is een EV-gericht navigatiesysteem, die communiceert met satellieten en eerder gemaakte ritten om de route zo efficiënt mogelijk te plannen. Jaguar past ook twee nieuwe technologieën toe die de I-PACE uniek maken: een AI-systeem dat meet wie er achter het stuur zit, om zo de persoon te identificeren en de auto af te stellen op de voorkeur van die persoon. Handig dus voor als je met meerdere personen de auto deelt. Ook maakt de I-PACE gebruik van Amazon Alexa, dit is een soort Siri-tegenhanger dat communiceert met de I-PACE app op je smartphone of tablet. Hierdoor kun je inhoudelijke vragen over je auto direct aan Alexa vragen. Open je telefoon en vraag: “hoeveel batterijlading heeft mijn auto nog?” en Alexa zal de data uit de Jaguar-app gebruiken om hier antwoord op te geven.

Jaguar pakt flink uit dus. De prijs van al die techniek? Vanaf 80.330,- euro, wat we eigenlijk al wisten. De I-PACE komt in drie smaken: S, SE en HSE, met de S als instapper en HSE als topmodel. Vroege vogels kunnen de First Edition bestellen. De (meer)prijzen van deze pakketten zijn nog niet bekend. Zakelijke rijders in Nederland kunnen opgelucht ademhalen, want net zoals alle elektrische modellen krijgt de I-PACE slechts 4% bijtelling. Wil je eentje bestellen, dan kan dat vanaf vandaag bij de lokale Jaguar dealer.

UPDATE 1: de I-PACE nu ook op video, zie bijvoorbeeld het verhaal over design, de lifestyle beelden of de techniek-beelden.

UPDATE 2: hoe snel de I-PACE is tegenover de Model X check je op Autojunk.