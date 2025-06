782 pk en de BESTE! Bentley Flying Spur Mulliner #test

We doen voor onze test een blokje om in de meest krachtige Bentley sedan ooit: de Flying Spur.

Bentley strooit zelf nog met allerlei superlatieven voor deze vierde generatie Flying Spur. Het zou een vierdeurs supercar moeten zijn, nou dat zullen we nog wel eens zien. Moderne Bentleys sturen erg goed, maar moeten ook ruimte en comfort bieden.

We missen de W12 niet

Natuurlijk is het gaaf om een motorblok met twaalf cilinders in het vooronder te horen snorren. Gewoon omdat het kan. De V8-aandrijflijn verslaat de W12 op vermogen, koppel, acceleratie en emissies. En ja, dat laatste komt doordat de Flying Spur tegenwoordig een PHEV is.

De techniek kan je bekend voorkomen, want concerngenoot Porsche gebruikt een vergelijkbare setup voor de Panamera. Een lithium-ion pakket (400 volt) is 25,9 kWh groot, waarmee de Flying Spur tot 82 km elektrisch moet kunnen rijden. Daarna kan je de accu opladen via de 11 kW lader. Een snellaadmogelijkheid is er overigens niet, dat had het afgemaakt.

De elektrische motor levert 190 pk en 450 Nm, niet genoeg om echt vlot te zijn, maar wél voldoende voor een rustige rit door stedelijk gebied. Mocht er méér nodig zijn, dan springt de V8 bij.

Die achtcilinder is de bekende 4.0 twinturbo V8 die wel weer lekker opgefrist is. De druk voor de brandstofinjectie werd bijvoorbeeld verhoogd van 200 naar 350 bar. De twee turbo’s zijn daarentegen een stuk eenvoudiger. Het zijn twee monoscroll exemplaren, die zijn eenvoudiger en kunnen beter tegen hitte, wat weer goed is voor de emissies.

Het traditionele nadeel van monoscroll turbo’s is dat ze onder in het toerengebied minder leuk meedoen. Dat is het fijne van elektromotoren, die hebben van nul toeren al het maximale koppel. Probleem opgelost dus. De 4.0 V8 levert in deze configuratie een gezonde 600pk en 800Nm.

Krachtigste Bentley limousine ooit

Alsof dat nog niet genoeg was, mogen we voor deze Ultra Performance Hybrid bij de 600 pk van de V8 ook nog wat paarden van de elektromotoren erbij optellen. De totale score: 782 pk, een plus van 147 pk. Het koppel steeg met 100 Nm tot 1.000 Nm.

De looiige Flying Spur is dan ook bloedsnel: de sprint naar de 100 duurt slechts 3,5 tel. Ook op tussensprints is de Flying Spur Mulliner bloedsnel. Zeker in de sportstand, waarin de bak net een versnellinkje lager kiest, ook tijdens normaal rondcruisen. Bij iedere keer inhalen, invoegen of versnellen, had ik het echt nodig om de snelheidsmeter weer te checken. Met de Flying Spur rijd je zo makkelijk serieus hoge tempo’s.

Wat.Een.Onderstel

Wat kan je hier verwachten? Het is de meest krachtige Bentley sedan ooit, dus je hoopt op een sportief sausje. Mocht er iemand zich achterin neervlijen, dan moet de Flying Spur extreem comfortabel zijn.

Het is bijna een duivels dilemma, dat Bentley oplost door er heel veel technologie tegenaan te gooien. Het Bentley Performance Active Chassis wordt gecombineerd met Bentley Dynamic Ride en schokdempers met twee kleppen, rebound en compressie worden separaat geregeld.

De transformatie die de Flying Spur kan maken is dan ook briljant. In alle rust zonder je al te druk te maken over de buitenwereld of slecht wegdek: kies voor de speciale Bentley rijstand of zet hem in Comfort. De standaard vierwielbesturing zorgt voor nog wat extra wendbaarheid, maar bijvoorbeeld ook rustigere rijstrookwissels op hoge snelheid.

Voor de “sportieve” automobilist zoals ondergetekende is het fijn om te weten dat er een elektronisch aangestuurd sper differentieel op de achteras aanwezig is. En ja, met dit vermogen wil de Flying Spur ook best een beetje glijden. Het lijkt me heerlijk om de chauffeur naar huis te sturen en dan de frustratie over een moeilijke boardmeeting er even uit te vegen.

Porno. Gewoon Porno.

Mat zilver met glimmende wielen, ik was er niet opgekomen in de Bentley Configurator. En eerlijk is eerlijk, we moesten even wennen. Toch klopt de Flying Spur in deze specificatie, het is echt een lekker apparaat.

Mocht je toch iets anders willen, wees dan voorbereid op een lang keuzeproces. Er zijn 101 kleuren beschikbaar, maar je mag ook je eigen kleur mengen. Dan zijn er nog 22 primaire leerkleuren, 11 secundaire en vier keer een zogenaamde coloursplit voor het interieur. Dat zijn al meer dan 700 combinaties en kan je druk gaan maken over contrasterende piping, stiksels en de sierlijsten. Totaal zijn er letterlijk tientallen miljarden configuraties mogelijk. Bizar.

Conclusie Bentley Flying Spur rijtest

Waarom zou je in godsnaam voor een Bentayga kiezen als je weet dat dit er ook is. De Flying Spur is echt heel goed en heeft feitelijk zijn eigen niche gecreëerd. Een BMW 7-serie, Audi A8 of Mercedes-Benz S-klasse zijn ook erg goed, maar wel wat gewoontjes. Dat geldt eigenlijk ook voor de Porsche Panamera, terwijl een Rolls-Royce veel minder leuk rijdt. DOE MIJ DE FLYING SPUR DUS MAAR. Jammie wat lekker.

Oh ja, hij kost veel geld. Dan weet je ook weer waarom het toch nog een best zeldzame auto is.