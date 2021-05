Deze Bentley is het perfecte cadeau voor je peuter - Autoblog.nl

Als je naam Lil’ Kleine is tenminste…

Ik neem je even mee op een kleine tour door mijn hoofd. Bij het zien van het persbericht van deze Bentley loopfiets dwaalden mijn gedachten af naar de mensen die dit speeltje echt zouden kopen als cadeau voor hun peuter.

En tijdens dat dwalen zag ik mezelf in Amsterdam Oud-Zuid. Niet in de Pijp, maar aan bijvoorbeeld de Apollolaan, daar waar de grote huizen staan voor mensen die echt het hebben gemaakt en overigens ook voor hen die pretendéren het gemaakt te hebben.

Van die mensen die gezellig met “OSM’ (Ons Soort Mensen, een enorm veel gebezigde term in het Reservaat) steevast met vakantie gaan naar St Tropez, Dubai of Ibiza en de wintersport moet perse naar Lech. Alwaar je dezelfde mensen tegenkomt als thuis. Lekker vertrouwd.

Die mensen, daar sta ik in mijn gedachten naast aan de keukentafel. Ik luister mee naar hun gesprek. Hun zoontje wordt binnenkort twee en wat geef je zo’n kereltje nou voor zijn verjaardag? Als je het écht laat rollen, of als je dus Lil’ Kleine heet, koop je een Audemars Piquet voor je kleine grut, maar da’s voor veel mensen toch iets té. Dus ze zoeken verder.

En ineens heeft pa het gevonden. Hij was een beetje aan het scrollen door zijn favoriete pagina’s op internet en daar hoort die van Bentley ook bij. En wat blijkt? Ze verkopen daar loopfietsen. Speciaal voor de peuter! Hoe vet! Die willen ze. Wat het logo staat erop en iedereen kan zien dat hij hartstikke duur is! Daar gaan ze mee scoren bij de plaatselijke kinderopvang, niet te geloven…

Ik denk dus echt dat het zo gaat bij de mensen die gek genoeg zijn om 450 pond (tegen de huidige wisselkoers is dat 523,32 euro) uit te geven aan een loopfiets die je ook voor 2 tientjes bij de Action haalt.

Maar goed, wie ben ik om zo ongefundeerd mijn mening te geven. Misschien is pa wel een echte petrolhead met een voorliefde voor Bentley en hoopt hij dat zoonlief later ook dat virus te pakken krijgt. En dat begint misschien dan bij dit cadeau voor de peuter. Never judge thee book by it’s cover!

Hoe dan ook, als je er eentje wil, kijk dan even op de site van Bentley. Dan kun je zien dat de loopfiets volgens de fabrikant is gebaseerd op de Continental GT en er in vier verschillende kleuren is, te weten Sequin Blue, Glacier White, Onyx and Dragon Red. Verder kun je lezen dat het frame is gemaakt van een lichtgewicht magnesiumlegering en dat het fietsje een gewicht van 35 kilo kan dragen. Natuurlijk is het zadel bekleed met leer en hij heeft een schijfrem! Want alleen het allerbeste is goed genoeg voor jouw kleintje!! Ik zou zeggen, doe het gewoon. Kan jou het schelen!