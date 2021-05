Ferrari weet exact wie de nieuwe Portofino M gaat kopen - Autoblog.nl

Ferrari kent de beoogde clientèle voor de Portofino M inmiddels al een beetje.

De vernieuwde Ferrari Portofino M is inmiddels over de hele wereld te krijgen en Ferrari zegt zeker te zijn wie deze auto gaat kopen. Precies de helft van de mensen die er eentje aanschaft is namelijk een nieuwe klant. Zeg ik niet, maar dat zegt Marco Bai. En die kan het weten, want die is product marketing manager bij het merk met het stijgerende paard.

Waarom koopt die nieuwe klant een Portofino?

Volgens Bai is dat heel eenvoudig. Het zijn mensen die houden van de wind door de haren, van een klassieke roadster-look en het zijn volgens hem bovendien geen merktrouwe mensen. Zo zullen de bezitters van bijvoorbeeld een Bentley Continental cabriolet, een Aston Martin DB11 Volante of een Porsche 911 Turbo de overstap gaan maken. Overigens, de andere helft van de klanten komt volgens Bai uit een andere Ferrari, meestal een California, California T of de Portofino zonder M.

Bovendien is de Ferrari Portofino M ook niet de duurste auto die je in dit segment kunt krijgen.

Want wat kost de Ferrari Portofino M dan?

Die is er vanaf 250.000 euro en een beetje. En natuurlijk kun je je dan nog uitleven op de opties, dus die prijs stijgt nog wel wat. Maar aan de andere kant, reken erop dat een beetje concurrent hetzelfde of meer kost. Zo kost de Porsche 992 Turbo S cabriolet ook al ruim 290.000 euro en moet je voor een Bentley Continental zomaar nóg meer betalen. Dus voor het geld hoef je het -mits je in de doelgroep valt- niet te laten.

En wat krijg je voor die centen?

Nou, allereerst een echte Ferrari. Even het geheugen opfrissen, de Portofino M -waarbij de M staat voor Modificata– is de gefacelifte versie van de ‘gewone’ Portofino. De 3,9 liter grote V8 levert in plaats van 612 pk nu 620 stuks. Met het extra vermogen sprint de Portofino nu in 3,45 seconden naar de 100 en in 9,8 seconden naar de 200. De topsnelheid ligt boven de 320 km/u.

Ferrari heeft de Portofino M tevens dezelfde versnellingsbak als zijn dichte broertje Roma gegeven. Het gaat daarbij om een volledig nieuwe achttrapsautomaat die werd geïntroduceerd in de SF90 Stradale. Wij zijn benieuwd of al deze wijzigingen genoeg zijn om zoveel nieuwe kopers te trekken. Maar als het geld hier tegen de plinten zou klotsen, zou ik de Z4 er direct op inruilen!

Met dank aan FlyerBunch voor de tip!