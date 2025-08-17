Deze bestelbare blepper is af fabriek een Batmobile

Je moet het maar willen, talloze Batman logo’s op je splinternieuwe auto. Toch is deze blepper nu gewoon te bestellen.

We worden dezer dagen van alle kanten bekogeld door elektrische CUV’s. Meestal komen ze uit China en kunnen we er niet echt bronstig van worden. Hetzelfde geldt in principe voor de Mahindra BE 6. Hoewel die natuurlijk uit India komt en in Nederland vooralsnog niet geleverd wordt.

Missen we daar veel aan? Waarschijnlijk niet echt. In het voordeel van de Mahindra spreekt dat deze premium achterwielaandrijving heeft. Verder is het een CUV met veel schermen in het interieur en een 59 kWh dan wel 79 kWh accu. Het worden wat dat betreft steeds meer ijskasten of wasmachines die auto’s. Je kan de ene kopen, je kan ook de andere kopen, veel verschil maakt het niet.

Doch Mahindra heeft daar nu wat op gevonden. Ze komen op de proppen met de BE 6 × The Dark Knight limited edition. Kenners weten dan al dat de auto een Batman thema heeft. En dat is niet bepaald subtiel doorgevoerd. De auto heeft overal logo’s en beeltenissen van de superheld uit Gotham. En dan ook echt overal…

Exterieur

Satin Black verf

Batman sticker op de voorportieren

Alchemy Gold remklauwen

“BE 6 × The Dark Knight” badge achter

Het Bat-embleem, zoals te zien in The Dark Knight Trilogy, geplaatst op wieldoppen, voorste zijpanelen, achterbumper, ruiten en achterruit

Infinity Roof met het Bat-embleem van The Dark Knight Trilogy

Night Trail vloerlampen met projectie van het Bat-embleem van The Dark Knight Trilogy

‘Batman Edition’ sticker op de bekleding van de achterportieren

Interieur

Geborsteld Alchemy Gold Batman Edition plaque op het dashboard met nummering

Instrumentenpaneel van antracietleer met geborsteld gouden halo

Suède en lederen bekleding met sepia gouden accentstiksels en geïntegreerd The Dark Knight Trilogy Bat-embleem

Stuurwiel met gouden accenten, In-Touch Controller, elektronische parkeerrem, aangepaste sleutelhanger met Alchemy gouden details

The Dark Knight Trilogy Bat-embleem in reliëf op de “Boost”-knop en stoelen

Krijtstreepafbeelding en The Dark Knight Trilogy Bat-embleem over het dashboardpaneel van de passagier

Welkomstanimatie van de Batman Edition op het infotainmentdisplay

Batman-geïnspireerde motorgeluiden aan de buitenkant

Whoa Batman, dat zijn wel erg veel vleermuisman aanpassingen. De uitvoering is gelimiteerd op 300 stuks. Mocht jij nu in het weekend een zwart spandex pakje aan doen en ondersteboven aan de gevels van je lokale buurt hangen, is er goed nieuws. De orderboeken gaan in India eind volgende week pas open. Moet je daarna nog wel even de grijze import regelen. Maar goed, dat kan je uitbesteden aan Alfred. Koop dan?