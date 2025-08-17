Deze chique Mercedes CLS AMG is uniek en spotgoedkoop

Deze Mercedes CLS 55 AMG heeft een fraai exterieur, maar een nog meer bijzonder interieur.

Hoewel Mercedes de auto uitvond, is het niet altijd een merk dat je associeert met vernieuwing. Degelijk, conservatief, luxe. Ideaal voor geslaagde zakenmensen die de jaren des onderscheids bereikt hebben of taxi exploitanten. Soms verrast Mercedes echter vriend en vijand met iets nieuws. Zoals in 2004, toen het op de proppen kwam met de CLS.

De eerste CLS was onderhuids een E-Klasse van de W211 generatie. Maar waar dat een wat bedaagde auto was die ondergesneeuwd werd door de epische BMW F10 5-Serie, was de CLS van een andere orde. De strak gesneden, lange auto, was veel minder praktisch dan een W211, laat staan een S211. Toch was ‘ie ook duurder. Hier was duidelijk gekozen voor stijl boven substantie. Of beter gezegd: de stijl wás hier de substantie. Eigenlijk het domein van de coupé dus, alleen had de CLS vier deuren. Zodoende noemde Mercedes het ‘een vierdeurs coupé’.

Enfin, dat was leuk voor de marketing-b0iZ, maar voor de liefhebber was het belangrijker dat het gewoon een fraaie auto is. Op een of andere manier werkt hier de ‘omgedraaide banaan‘ styling die Mercedes in die dagen hanteerde wél. En een extra dimensie, werd geleverd door de 55 AMG.

Dit was AMG oude stijl. Een hele dikke, relatief simpele motor, met daarop een hele dikke supercharger. Het ding klinkt als een Messerschmitt en heeft altijd vermogen en koppel te over. Dat de motor gekoppeld is aan een ouderwetse slushbox, maakt dan ook niet meer uit. Sterker nog het past uitstekend bij het karakter van de auto. Pedaal omlaag trappen en gaan. Na de facelift kwam de CLS 63 AMG met atosferische V8. Ook een briljante en feitelijk een ‘hoogwaardigere’ motor. Maar de CLS 55 AMG, is stiekem lekkerder.

De eerste exemplaren hebben inmiddels de leeftijd bereikt waar je moet toeslaan. Nu zijn het nog net oude, foute snelle Mercedesses. Zoals de AMG Hammers ooit waren. De kans is aanwezig dat je er over tien jaar een stuk meer voor betaalt. Zeker voor een bijzonder exemplaar als de Designo unit die we vonden op mobile.de.

Deze is uitgevoerd in de beste kleur voor een auto; donkerrood metallic (titanitrot). Maar vooral het interieur is bijzonder. Designo was de plek binnen Mercedes waar paradijsvogels terechtkonden voor speciale kleurtjes tegen gepaste betaling. In dit geval is er leder in wit (Porzellan) en donkerrood/paars. Gedurfd, een tikje fout, maar tegelijkertijd precies goed.

Omdat de auto bijna twee ton op de klok heeft, is de prijs te overzien. Om een of andere reden heeft een malloot er een LPG-installatie in laten bouwen. Dus er is waarschijnlijk wel wat achterstallig onderhoud en wat dingen die je origineel moet laten maken. Een setje velgen die niet zwart zijn helpt natuurlijk ook. Het voordeel -naast de prijs- is dat de spec dermate bijzonder is, dat dit voor de liefhebber de moeite waard kan zijn. 21.500 Euro wil de verkoper hebben. Koop dan?