Koop een Tumbler in beautiful nation of Kazakhstan

Koop deze Tumbler in Kazakhstan en voel je een vleermuis.

Jawel het is weer zo ver, er is weer een nieuwe film uit over Batman. De in het duister opererende held tegen wil en dank, wordt dit keer vertolkt door Twilight-ster Robert Pattinson. Deze wordt bont en blauw gemept door schurken en vangt daarbij de klappen op met zijn indrukwekkende onderkaak. Ondertussen wentelt hij zich als vanouds in melancholie en somberheid, terwijl hij verguist wordt en in stilte goed doet. Het is weer gritty, duister gefilmd en als ik het me goed herinner -het duurde allemaal weer erg lang- heeft Catwoman nu een oogje op vrouwen én op Batman. Het is dus ook nog eens helemaal woke verantwoord. Wat wil je nog meer?

Tumbler

Nou ja, zelf de Batman uithangen -pun intended- natuurlijk. Gelukkig kan dat nu voor de lage prijs van 399.000 Dollar. Daarvoor pik je namelijk deze Tumbler op, het legendarische voertuig uit de vleermuisman-films Batman Begins en The Dark Night Rises. De Tumbler was zo ontzettend gaaf, dat enkele lieden zich eraan hebben gewaagd de auto te repliceren voor in het eggie. Dat deed bijvoorbeeld ook Team Galag ooit voor de Gumball 3000.

Toyota V8

De auto van team Galag had echter een Chevrolet V8 onder de kap. Deze Tumbler is echter nóg betrouwbaarder. Hij heeft namelijk een Toyota V8 ergens verstopt onder het plaatwerk. Zo weet je zeker dat je auto niet stukgaat als je net The Joker of The Riddler achter de vodden zit. Naar verluidt is het gevaarte grotendeels het werk van één man met een droom.

BBS stuurtje

Het interieur is eenvoudig, maar wel voorzien van een stuur van @willeme’s favoriete Zubehör fabrikant. Bovendien kan je iemand meenemen, want er is ruimte voor een passagier. Of dat Catwoman is of Robin, mag je zelf bepalen. Wat je echter níet mag bepalen, is waar je gaat rijden. De auto heeft namelijk geen stratentoelating momenteel. Nou zou je dat vroeger nog wel kunnen fixen via het Verenigd Koninkrijk, waar je alles met vier wielen kan registreren als auto. Maar tegenwoordig is dat eiland natuurlijk geen deel van de EU meer…Lastig allemaal.

Koop dan?

Dat wordt dus de regels een beetje negeren zoals de echte Batman, of af en toe een rondje doen op je landgoed of een circuit. Of dat leuk genoeg is voor 399.000 Dollar, laten we aan jou over. Koop dan?