Wat er allemaal nieuw is voor de Fiat Ducato

Fiat heeft de Ducato technisch gemoderniseerd. Zo kun je er weer een aantal jaren mee vooruit.

De Ducato is een begrip in bedrijfswagenland. De bus is al jaren een bekende voor de zakelijke markt en profileert zich dan ook als Europese marktleider. Wist je dat de Ducato voor het vijfde jaar op rij de verkoopranglijst in Europa weet aan te voeren? Nu Fiat de Duacato heeft vernieuwd hebben de Italianen een sterk recept in handen om leider te blijven.

Zo komt de Ducato voortaan met een 9-traps automatische transmissie. Het is voor het eerste dat de bus is voorzien van een dergelijke versnellingsbak. Andere vernieuwingen zijn meer rijhulpsystemen en kersverse Euro 6D motoren.

Het begint met een 2.3-liter grote MultiJet 2 diesel. Dit blok levert 120 pk en 320 Nm koppel. Dat is 10 procent meer vermogen in vergelijking met het voorgaande blok, dat was een tweeliter motor. De nieuwe motor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Wie wat meer pit wenst kan opteren voor de krachtigere 140 pk motor, die 350 Nm koppel levert. Dat is negen procent meer koppel in vergelijking met de oude 130 MultiJet. De 140 pk-versie is beschikbaar met zowel een handgeschakelde versnellingsbak als de 9-traps automaat. Het gamma wordt verder versterkt met een 160 pk / 400 Nm variant of een 180 pk / 400 Nm variant. Laatstgenoemde levert zelfs 450 Nm koppel als je kiest voor de automatische transmissie.

Qua rijhulpsystemen komt de Ducato met onder andere dodehoekbewaking, noodstopregeling en verkeersbordherkenning. In de tweede helft van dit jaar komt de Ducato met een nieuw 7-inch touchscreen. Zowel Apple CarPlay als Android Auto kunnen gebruikt worden in de bedrijfsauto.