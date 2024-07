Ford gaat winst maken op goedkope elektrische auto’s

Dat is wel knap: Ford gaat winsten maken op goedkope elektrische auto’s.

Als we naar de verkoopcijfers kijken, kunnen we zien dat nog niet iedere consument is overgestapt naar een elektrische auto. Ondanks dat het beter is voor mens en milieu, is nog niet iedereen overtuigd.

Dat komt mede door het financiële plaatje. Een elektrische auto is namelijk relatief duur in aanschaf. Het is niet dat de fabrikant in kwestie er veel marge op heeft, want de ontwikkelingskosten zijn erg hoog. Alleen Tesla lijkt de geheime formule te hebben gevonden tussen een puike EV en winstgevend financieel verdienmodel.

Ford: goedkope elektrische auto op komst

Maar Ford zegt dichtbij te zitten. Dat zegt Jim Farley, niet te verwarren met Chris Farley alhoewel ze niet niet op elkaar lijken (Jim is ietsje slanker). Enfin, Jim Farley is de CEO van Ford en uiteraard weet hij van de spreekwoordelijke hoed en de rand. Aan CNBC verklapt hij het een en ander over een goedkope elektrische auto van Ford.

Natuurlijk houden we er een beetje rekening mee dat er wat optimisme bij komt kijken, maar Farley lijkt er zeker van te zijn: er komt een elektrische Ford voor 30 mille aan. Volgens Farley komt deze auto er binnen 2,5 jaar. Het zal een kleinere, compacte auto zijn met enkel en alleen elektrische aandrijving.

Minder dan 30 mille

De betaalbare elektrische Ford moet gaan concurreren met de nieuwe Chinese concurrentie en de nieuwe nog te introduceren kleine Tesla. Dus ja, eigenlijk alle elektrische auto’s die zo’n 30 mille kosten.

Daarvoor het is het wel de bedoeling dat de Amerikanen eens normaal gaan doen. Daarmee doelen we niet op een seniele gnoom die als leider gekozen wordt of het hooggerechtshof dat mafkezen die de democratie niet respecteren gewoon immuniteit verlenen. Nee, Volgens Jim Farley moeten Amerikanen weer verliefd worden op kleine auto’s.

Accu’s drukken de winst

Dat komt simpelweg door de kosten. Bij enorm grote SUV’s en pick-ups (erg populair in de States) kosten de accu’s alleen al 50 mille, aldus de Ford-topman. Die dure accu’s drukken te veel op de winstmarge. Kleinere auto’s hebben voldoende aan kleinere accu’s en die zijn goedkoper.

Ford heeft op dit moment enkele elektrische auto’s. De F-150 Lightning is de EV-versie van de populaire pick-up (nog altijd de best verkochte auto ter wereld) en natuurlijk is de Mustang Mach-E er ook nog, naast de e-Trans. Binnenkort kunnen we de Explorer EV verwelkomen, alhoewel dat een omgekatte Volkswagen ID.4 is (voor een scherpere prijs).

Via: CNBC

Fotocredit: Elektrische Ford door @minimaatje via Autoblog Spots!

