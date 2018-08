Deze bizar snelle E63 AMG komt uit verrassende hoek

Alsof ze Ajax spelers bij Feyenoord stallen.

Vorig jaar werd de Ferrari 812 Superfast aan ons voorgesteld. De nieuwste, hardcore V12 GT van Ferrari met enkel aandrijving op de achterwielen. Dat is niet opmerkelijk, want de meeste Ferrari’s hebben achterwielaandrijving, maar wel vanwege het feit dat de 812 Superfast beschikt over 800 briesende paarden. Achthonderd paardenkrachten is krankzinnig veel, ook al is het de top-of-the line Ferrari. We gingen graven naar andere auto’s met 800 pk en kwamen uit op dit lijstje met 11 exotische tuning-monsters. Ergo: 800 pk is heel veel vermogen.

Het is precies het aantal pk’s dat het onderwerp van dit artikel ook heeft. Je voelde hem aankomen, waarschijnlijk. G-Power is al 35 jaar lang een gerespecteerde BMW-tuner en gaat verder daar waar Hamann en AC Schnitzer stoppen. Sinds een tijdje hebben ze ontdekt dat er ook een markt is voor het sneller maken van Mercedessen. Dus naast Brabus, Renntech, Lorinser, Carlsson en Väth heb je nu nog een adresje om je E63 AMG van de vorige generatie (W212 sedan en S212 stationwagon) van meer vermogen te voorzien.

Als basis heeft G-Power gekozen voor de Mercedes-Benz E63 AMG. Vervolgens hebben ze de motorkap open getrokken en de auto voorzien van G-Power Performance Software V1. Deze is tijdelijk te verkrijgen voor 2.900 euro. Vervolgens krijgt de E63S nieuwe turbo’s (5.750 euro), roestvrij stalen downpipe (2.240 euro) en eveneens RVS sportuitlaat (4.600 euro). Het enige wat je nog moet doen is de begrenzer eraf halen (516,70 euro). Dat komt uit op een totaal van iets meer dan 16.000 euro.

Dat lijkt veel geld, maar daarvoor krijg je wel eventjes 215 extra pk tot je beschikking. Ook qua trekkracht ga je er flink op vooruit. Het M157 motorblok is begrensd op 1.000 Nm, waarschijnlijk om de assen niet gelijk krom te trekken. Doet dat wat met de prestaties? Jazeker. 0-100 km/u duurt nu 3,1 seconden. Bij G-Power is het dus mogelijke de begrenzer te verwijderen, waardoor je na de krachtkuur 340 km/u kunt halen. Qua uiterlijke verfraaiingen heeft G-Power zich heel erg ingehouden. Ze streefden het ‘wolf in schaapskleren effect’ en hebben alleen de velgen vervangen. Jammer, ze hadden namelijk DIT moeten doen. Hoe de auto nu klinkt en allemachtig hard gaat kun je zien in onderstaande video: