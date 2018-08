Haal deze Renault R5 Turbo 2 Evo terug naar Nederland!

En snel.

Eigenlijk kunnen we alleen maar glimlachen over het feit dat er in het verleden raceklasses bestonden, waarvoor autofabrikanten een bepaald aantal exemplaren moesten homologeren. De legendarische Group B-klasse van het Wereldkampioenschap Rally hoort thuis in deze categorie. Wanneer een autofabrikant wel oren had naar een deelname, moesten er 200 straatlegale bolides verkocht worden om de auto daadwerkelijk mee te laten doen aan het kampioenschap.

Sommige fabrikanten hadden moeite deze aantallen te halen, waardoor we een aantal potentieel fantastische straat- en rallyauto’s uiteindelijk hebben misgelopen. Omdat Renault minder moeite had een dergelijk volume te halen, kunnen we vandaag de dag genieten van de R5 Turbo 2 Evolution.

Zodoende spreekt het voor zich dat het exemplaar voor onze neus één van deze 200 geproduceerde Evolution-modellen is. In het specifiek draagt de gehomologeerde Renault 5 chassisnummer 049. De bolide heeft de speciale 8221-uitrusting, waardoor hij aanzienlijk lichter is dan de meer gebruikelijke modellen. Het meest opzienbare verschil vinden we bij het dak; welke volledig uit aluminium is opgebouwd.

Niet onbelangrijk is dat de Evolution in kwestie grotendeels origineel is gebleven. De auto staat nog altijd op zijn fabrieksvelgen en ook het interieur is nagenoeg onaangetast. Dat gezegd hebbende, de huidige eigenaar heeft de boost van de Garrett-turbo die aan de 1,4-liter vier-in-lijnmotor is verbonden iets opgeschroefd.

Hoewel niet exact bekend, vermoeden we dat de auto zijn eerste vijf jaren op aarde in Nederland heeft doorgebracht. De auto is in 1985 gebouwd, maar is pas in 1990 naar de Verenigde Staten verhuisd. Hier staat de auto momenteel te koop. Het hoogste bod rust op het moment van schrijven op 50.000 dollar. Een waar koopje, gekeken naar andere exemplaren die we in het verleden hebben besproken. Heb je interesse de auto terug naar Nederland te halen, dan moet je echter snel beslissen. De hamer valt over twee dagen.

Met dank aan Peter voor de tip!