Yes: Legendarisch supercar merk komt terug!

Althans, er zijn goede bedoelingen.

Wanneer is een merk legendarisch? Wellicht dat het gedachtengoed eromheen groter is dan hetgeen er daadwerkelijk gebeurd is. Daarom is elk vrijgezellenfeest ook legendarisch. Als het gaat om legendarische supercar merken zijn er de levende legendes, maar ook veel merken die niet meer bestaan. Eentje die bij de Autoblog redactieborrel nog weleens onderwerp van gesprek is, is Vector. Het Amerikaanse sportwagenmerk begon in 1978. Het doel was om de snelste supercars te wereld te bouwen. Goh, origineel.

Het merk Vector heeft veel langer bestaan dan het aantal productiejaren, dat is namelijk blijven steken op vier. In die vier jaar tijd zijn er slechts 17 auto’s geproduceerd (waarvan deze er niet meer is). Vector Aeromotive Company wordt in de jaren ’90 overgenomen door MegaTech. Dit Indonesische bedrijf kocht in dezelfde periode Lamborghini van Chrysler. Gerald Wiegert, de oprichter van Vector, wordt ontslagen. MegaTech voorziet een synergie tussen Vector en Lamborghini, waardoor Vector gebruik kan maken van Lamborghini twaalfcilinders. Andersom heeft Lamborghini erg weinig nodig van de Amerikanen, op geld na. Vector blijkt gigantische schulden te hebben en kan de motoren van Lamborghini niet betalen. Vector denkt slim te zijn en probeert het nog met achtcilinders van General Motors, maar dat plan komt niet van de grond.

Vector is bankroet en wordt voor een schijntje verkocht aan… Gerald Wiegert! Niet gehinderd door enig gevoel van realiteitszin gaat hij stug verder met zijn originele plan: de snelste auto ter wereld maken. In 2006 wordt er een schetsje de wereld in geholpen, vergezeld van een paar specs waar een Bugatti Veyron niet aan kaan tippen. Nu, in 2018, wil Gerald Wiegert alsnog dat project door laten gaan. De auto heet ‘Vector WX8’ en krijgt een naar verluidt 10 liter grote V8 met twee turbo’s, eventueel bijgestaan door een elektromotor. Er wordt maar één getal genoemd: 300. Dat is de topsnelheid in mijlen per uur. Voor de Europeanen onder ons: 482 km/u. Voor de goede orde: in 2007 was het plan nog 432 km/u.

Er is alleen een klein probleempje, het bedrijf zit nu al (heel verrassend) krap bij kas. Om de ontwikkeling een beetje vooruit te helpen worden twee prototypes met Lamborghini V12 te koop aangeboden voor een absoluut realistische 3.500.000 dollar. We zijn alvast benieuwd wanneer de auto op de markt komt. Waarschijnlijk niet. Ach ja, zolang de verhalen er maar zijn. Dat maakt de autowereld wel zo mooi.

