T-Roc Edition Grey gaat echt enorm duur worden

Want de T-Roc Edition Grey is al erg duur nog voordat onze belastingdienst er een plasje over mag doen.

Mijn vriendin zei het al met die gekke Nederlanders op de Autobahn die hun Volvo V60 met dakkoffer INEENS de linkerbaan opkomen als je met hoogst legale snelheden daar rondt rijdt en VOL in de ankers moet: je mag je erover verbazen, maar echt niet meer door laten verrassen.

Datzelfde geldt voor autoprijzen. Auto’s zijn altijd duur, met de chiptekorten al helemaal en door de inflatie is er een soort drietrapsraket. We werden er ook door verrast (eh, we waren verbaasd!) met de nieuwe Volkswagen T-Roc Edition Grey.

Dat is een speciale editie op basis van de Volkswagen T-Roc Cabriolet. Die is al heel erg speciaal. Wij zijn ze nog niet veel tegengekomen, maar dat kan komen doordat we altijd op de Brouwersdam zitten verkleumen de laatste dagen.

Wat is er bijzonder aan de T-Roc Edition Grey?

Heel kort door de bocht is het gewoon een speciaaltje. Het visuele hoogtepunt van deze Volkswagen is de matte lak Indium Grey. We wisten niet dat mat nog een dingetje was anno 2022, maar het heeft voor velen nog voldoende aantrekkingskracht.

Ook is het R-Line-pakket aanwezig, zodat je sportievere bumpers hebt. Het is eigenlijk vreemd dat er nog mensen zijn die kiezen voor niet-sportieve bumpers op een opgehoogde auto, lijkt het. Uiteraard is er een Black Style-pakket aanwezig met hoogglans zwarte details zoals de grille.

Wil je meer? Daat kan! Dan kun je de Edition Plus-versie kiezen van de Volkswagen T-Roc Edition Grey. Deze heeft geen 18 inch wielen, maar 19 inch Suzuka-velgen. Ook is standaard het Dynamic Chassis Control aanwezig. In het interieur zie je het grotere Navi-pro navigatiesysteem en kun je luisteren naar het Beats Audio-systeem.

Welke moet ik dan bestellen?

In motorisch opzicht is het ‘gewoon’ een T-Roc met 1.5 TSI viercilinder turbo met 150 pk. Gewoon een prima motor. De prijzen deden ons echter schrikken. In Duitsland kost deze auto namelijk 46.470 euro en als je de Edition Plus wil dan betaal je al 51.600 euro. Dat is dus nog vóór de BPM-boete eroverheen gaat. In Nederland (als ‘ie komt), zal dat zo’n 7.500 tot 8.000 mille zijn.

Dat is wel heel erg dure lak. Wij adviseren dan ook een ‘Teal Blue’ T-Roc Cabriolet (afbeeldingen boven). Dat felblauwe kleurtje is namelijk helemaal gratis! Zonder alle opties is deze nog geen 45 mille en iets meer dan 41.000 euro als je kiest voor de 1.0 TSI. Dat is dan inclusief de BPM. Kijk, nog steeds niet goedkoop, maar dan is het nog te doen. Soms is het zo eenvoudig.

