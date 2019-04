Dudes engine-swappen 911, maar niet zoals je verwacht

De gebruikte motor is niet wat deze auto nu een hel maakt voor puristen.

Je zou verwachten dat het voor de meeste mensen als muziek in de oren klinkt, dat de motor in je auto meestal perfect voor die auto is afgestemd. Echter, in de tuningscene is het naast de motor opvoeren, een ding geworden om gewoon een compleet nieuw blok voorin te leggen. Meestal wordt het ietwat gedoogd als je in een BMW 318i een 325i-blok legt, maar verder dan dat wordt je snel weggezet als heiden. Je haalt immers het hart, waar al het karakter van de auto zit, eruit.

Op Instagram dook echter een engine-swap-project op waar het allemaal net even anders gaat. Om te beginnen: de Porsche 911. De flat-six die normaliter achterin de Zuffenhausense trots ligt, is compact én krachtig. Je kan dus niet een nóg krachtiger blok pakken en die makkelijk achterin gooien. Dan kun je vrede hebben met de motor die er al in ligt, maar een stelletje gekkies uit de Verenigde Staten wilde toch een dikke V8 voorin.

Pardon, een V8 vóórin? In een Porsche 911? Klinkt bizar, maar het is de oplossing die de knutselaars hebben bedacht om toch de krachtbron van de 911 (997) iets op te voeren. De auto moet daarvoor helemaal uit elkaar, zoals je kunt zien op de foto’s op Instagram.

Voor wie nu verwacht dat dit weer een goed oud ‘LS-geintje’ is: de V8-krachtbron van de Camaro werd overgeslagen voor dit project. In plaats daarvan wordt een andere eenvoudige, goed op te voeren, old skool achtpitter. Namelijk de 6.2 liter (of 5.7 als het een standaard R/T is of 6.4 als het een ‘392’ is, dat wordt niet vermeld) HEMI V8 die normaliter een Dodge Challenger voortbeweegt. Het project van de motor in de Porsche is nog lang niet klaar, getuige het feit dat de 997 momenteel alleen een carrosserie en een motor is. Kunnen we over een tijdje zien waar dit bizarre project naartoe gaat.

