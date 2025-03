Komt Porsche toch met NOG een SUV met benzinemotor?

Porsche is koortsachtig hun plannen aan het heroverwegen.

Porsche heeft zichzelf een beetje in een lastig parket gemanoeuvreerd. Ze hebben hun grote bestseller (de Macan) vervangen door een volledig elektrische Macan. En het is maar zeer de vraag of die net zo goed gaat verkopen. We gokken van niet…

Porsche is zelf ook ernstig aan het twijfelen. Achteraf gezien hadden ze beter á la BMW in kunnen zetten op ’the Power of Choice’. Oftewel: de nieuwe Macan aanbieden met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijflijn. Er klonken geluiden dat Porsche misschien alsnog de Macan Electric een verbrandingsmotor wilde geven, maar dat is lastig met een dedicated EV-platform.

Bij de presentatie van de jaarcijfers geeft Porsche een inkijkje in hun overwegingen. Ze laten weten dat ze nadenken over een nieuwe SUV, met een verbrandingsmotor (met en zonder hybride ondersteuning). Let op: dit wordt dus géén Macan, want Porsche spreekt van een aparte modellijn. Ook krijgt de auto een nieuw design. Logischerwijs zal er wel een bestaande basis gebruikt worden.

Als deze plannen doorgaan heeft Porsche straks vier SUV’s. Naast dit nieuwe model, de Macan Electric en de Cayenne zit er ook nog een grote zevenzits SUV in de pijplijn. Die komt in de presentatie niet aan bod, maar het is al lange tijd bekend dat Porsche bezig is met een model boven de Cayenne. Hier rijden ook al prototypes van rond.

Dit model zou elektrisch worden, maar het is de vraag hoe interessant een peperduur elektrisch vlaggenschip nog is. Naar verluidt is Porsche aan het kijken of ook die auto alsnog met verbrandingsmotor op de markt kan komen. Maar daarover schept het nieuwe persbericht geen duidelijkheid. De auto stond gepland voor 2027, maar het is de vraag of dit nog doorgaat. De nieuwe SUV met verbrandingsmotor zou volgens Porsche – als ‘ie komt – tegen het einde van het decennium moeten verschijnen.

Afbeelding: schets voor de Porsche Cayenne