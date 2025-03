Wie o wie wil er een ELEKTRISCHE Maserati GranTurismo Folgore? #test

Zullen we ooit zover zijn dat we elektrische sportauto’s accepteren?

Maserati hoopt het van wel, hoewel ze de klant nog steeds de keuze laten. Je kunt anno 2025 nog steeds een Gran Turismo kopen met de Nettuno V6 (test). Het voordeel voor Maserati is evident: als er meer vraag is naar benzine-Maserati’s dan laten ze die van band lopen. Maken we met zijn allen de switch naar elektrisch, dan rolt de GranTurismo Folgore van dezelfde band.

Ontwikkeling vanaf 2017 met blanco blad

Dat is nogal een statement. De Gran Turismo vertoont qua dimensies en vormen een behoorlijke gelijkenis met de Maserati GranTurismo die in 2006 op de markt kwam. Het kan niet anders dan dat Maserati grote delen heeft hergebruikt.

Voor de elektrische aandrijflijn geldt dat uiteraard niet, daar zullen de Italianen dan wel op duiden. Met de terugkeer van de elektrische auto leek het een goed idee om daar een specifiek platform voor te ontwikkelen, maar Maserati en diverse andere fabrikanten kiezen een duidelijk andere route.

De elektrische Maserati GranTurismo in de test

De techniek is in de basis niet verkeerd. Voor de accu koos Maserati een T-vorm, zodat die kan worden weggewerkt onder de achterbank en de middenconsole. Het laatste wat je wilt voor een sportauto is dat die hoger wordt, wat altijd gebeurt als je de accu in de bodem verwerkt.

Het accupakket gebruikt een 800v architectuur en heeft een brutocapaciteit van 92,5 kWh. Helaas blijft daar netto maar 83 kWh bruikbaar van over, wat een groter verschil is dan bij de meeste andere EV’s.

Aan een geschikte snellader moet de Maserati GranTurismo tot 270 kW kunnen laden. Dat is aan een 800 volts snellader, aan een snellaadpaal met 400 volt is de snelheid maar 50 kW. Aan de reguliere lader moet de GranTurismo 22 kW kunnen halen.

De theoretische range is niet fan-tas-tisch, de opgegeven WLTP-range is 450 km. Als je heel netjes rijdt en het een fijne temperatuur is, kom je misschien enigszins in de buurt. Bij temperaturen rond het vriespunt slurpte de verwarming volgens het display 10 kW. In de ECO-stand een stuk minder, maar dan werd het ook niet echt warm…

Torque vectoring!

We zien het nog heel veel, maar de Maserati GranTurismo heeft drie motoren. Er zit één exemplaar op de vooras en twee stuks op de achteras. Bij Torque vectoring stuur je verschillende hoeveelheden koppel naar ieder wiel. Bij een sportieve auto krijgt het buitenste achterwiel meer koppel, waardoor de neus van de auto naar binnen wordt geduwd.

Het werkt echt geweldig bij de Maserati GranTurismo Folgore. Niet alleen om één van mijn beruchte drifts in te zetten (haha), maar juist ook om controle te houden. Afhankelijk van de rijmodus merk je dat de elektronica meer kracht naar voren, naar achteren en/ of naar het buitenste achterwiel stuurt.

De drie motoren kunnen ook allemaal 300 kW leveren, wat meer is dan het accupakket aan kan. Dat lijkt problematisch, maar dat is het dus juist niet. Alleen op deze manier kan je de vierwielaandrijving en torque vectoring intelligente dingen laten doen.

Powerrr

Het is inmiddels geen nieuws meer dat elektrische auto’s veel vermogen hebben. Totaal kan de Maserati GranTurismo Folgore 761pk en 1.350Nm leveren. In theorie sprint de GranTurismo Folgore ermee in 2.7s naar de 100. Op winterbanden en onder niet optimale omstandigheden haalde de GranTurismo Folgore begrijpelijkerwijs die tijd niet.

Ook de opgegeven tijd van 0-200 (8,8s) redde de Italiaan niet en eigenlijk was de marge daar te groot. Een uitleg kan zijn dat de SOC (hoeveel procent batterij) te laag was. Echt leeg was de batterij overigens niet, daar is nog een verbeterpunt voor Maserati. Er is overigens een Maxboost stand bij de rijmodi, die juist voor een optimale acceleratie zou moeten zorgen. De topsnelheid is 325 km/u en die heb ik niet kunnen verifieren, maar de Folgore voelt potent genoeg om het te redden.

Een digitaal klokje

Maserati is heerlijk kwistig geweest met het leer en met schermen. Naast het 12.2” digital dashboard, 12.3-inch infotainment en additioneel 8.8-inch display is er ook nog een digitaal klokje. Op de Maserati Digital Clock zijn diverse zaken tevoorschijn te toveren, waaronder een kompas, een klok of de resterende accu-inhoud en range.

De Maserati GranTurismo Folgore is duur.

Een terugkerend thema bij Maserati: stevige nieuwprijzen. In Nederland kost de Maserati benzine GranTurismo Trofeo € 271.576 (in Belgie € 227.300,-). Daarmee vergeleken is de GranTurismo Folgore een koopje: de prijslijst begint bij 199.300,-

Toch bekruipt me het gevoel dat twee ton voor een elektrische sportauto simpelweg nog te veel is. De GranTurismo Folgore heeft prachtige lijnen en 760 pk, maar we raken eraan gewend dat EV’s waanzinnig veel vermogen hebben. De GranTurismo Folgore is leuker dan verwacht, maar misschien is Maserati nog te vroeg met een volledig elektrische sportauto….