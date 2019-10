De 15 meest verkochte EV’s van Nederland

Hoeveel klappen heeft Tesla tot nu toe te pakken met de Model S en X. En hoe zit het met de rest? Alles over het recente elektrische verkooplandschap na de klik.

Het is altijd een raar lijstje, die verkoopcijfers van elektrische auto’s. Waar je naar kijkt is een lijst die sterk afhankelijk is van financiële voordeeltjes. Immers zijn veruit de meeste nieuwverkopen voor de zakelijke markt. Het heeft voordelen en nadelen. Zo doen sommige nieuwkomers het heel goed, hebben vooral de luxe auto’s klappen te verwerken en doen een aantal bekende namen het nog steeds goed. De verkoopcijfers zijn op basis van de eerste drie kwartalen van dit jaar (januari-september).

Let op: de procenten tussen haakjes vergelijken de verkopen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. In dit geval januari-september 2018.

15. Mercedes eVito Tourer – 86 registraties (-)

De elektrische bestelauto van Mercedes is sinds de lente van dit jaar verkrijgbaar. Aan het uiterlijk is weinig anders. De aandrijflijn wel. De eVito Tourer heeft een 41,4 kWh lithium-ion accupakket en kan tussen de 156 en 186 kilometer rijden op een volle accu.



14. Nissan E-NV200 Evalia – 97 registraties (+102%)

Nog een elektrische busje in dit lijstje. De E-NV200 Evalia is echter geen bedrijfswagen, maar een MPV voor het gezin. Nissan wist er tot nu toe 97 te slijten.



13. Tesla Model X – 191 registraties (-90%)

Tesla heeft harde klappen moeten incasseren. Het bijtellingsfeest voor luxe, dure elektrische auto’s is voorbij in 2019 en dat hebben ze geweten ook. De Model X levert tot en met september maar liefst 90 procent in registraties in vergelijking met vorig jaar.



12. Jaguar I-PACE – 193 registraties (+227%)

Als je goed hebt opgelet begrijp je die plus van 227. De leveringen van de I-PACE begonnen pas tegen het einde van het jaar echt te lopen. Nu staat deze elektrische auto dus nog in het ‘groen’ ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Daar zal met dit vierde kwartaal nog verandering in gaan komen.



11. Tesla Model S – 206 registraties (-94%)

Naast de Model X daalde ook de verkopen van de Model S sterk. Met 206 registraties een daling van maar liefst 94 procent.



10. Opel Ampera-e – 383 registraties (-47%)

Ook een auto als de Opel Ampera-e leverde in. Bijna de helft minder registraties in dit geval.



9. Audi e-tron – 707 registraties (-)

Tot en met september is de Audi e-tron 707 keer geregistreerd. De eerste leveringen gingen in het najaar van 2018 van start.



8. Hyundai IONIQ Electric – 816 registraties (-34%)

De IONIQ Electric is alweer even onder ons en (ook) dit jaar loopt het niet storm voor dit model. Die andere elektrische Hyundai is wél een succes.



7. Renault ZOE – 1.076 registraties (+52%)

Tevens een bekende naam onder de elektrische auto’s. Renault heeft ZOE dit jaar zelfs in het nieuw gestoken. De Fransoos doet het nog steeds relatief goed. Een plusje van meer dan 50 procent voor de ZOE.



6. BMW i3 – 1.639 registraties (+57%)

Nog een naam die al jaren een begrip is, is de BMW i3. De Duitsers hebben de elektrische auto een aantal keren vernieuwd en met zijn frisse voorkomen weet de i3 nog steeds te scoren.



5. Nissan Leaf – 2.027 registraties (-5%)

Kunnen we deze omschrijven als de oervader onder de volledig elektrische auto’s? Een minnetje van vijf procent voor de Leaf. Met meer dan 2.000 registraties echter nog steeds een succes.



4. Volkswagen e-Golf – 2.212 registraties (+46%)

Neem één van de populairste hatchbacks van ons land en maakt deze elektrisch. Een succes is geboren. De elektrische Volkswagen Golf behoort tot de top vijf in deze lijst.



3. Kia e-Niro – 2.504 registraties (-)

De top drie zal voor niemand een verrassing zijn. Het begint met de Kia e-Niro. De Zuid-Koreaanse crossover is door zijn aantrekkelijke package een knaller in Nederland onder de zakelijke rijders.



2. Hyundai KONA Electric – 3.624 registraties (-)

Zijn technische broer gaat nog een stapje verder. Meer dan 3.500 registraties voor de KONA Electric tot en met september dit jaar. Dat aantal zal voorlopig nog wel doorlopen. Zeker gezien het feit dat de bijtellingsregels weer gaan veranderen.



1. Tesla Model 3 – 13.587 registraties (-)

De Tesla Model 3 kunnen we nu al uitroepen tot winnaar van 2019. Die laatste paar maanden zijn niet meer spannend. Het verschil tussen de nummer één en twee is zo groot. Elke vertegenwoordiger met een toereikend leasebudget kiest voor de Model 3. Een absolute hit.



Cijfers: VWE Automotive januari-september 2019 in vergelijking met jan-sept 2018