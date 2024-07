Deze BMW 2002tii op Marktplaats is gepantserd…?

Een BMW 2002tii met pantsering en brandblus-systeem? Naar verluidt was ‘ie ooit van een boef. Maar nu staat ‘ie op Marktplaats?

De BMW 02-modellen waren in de jaren ’60 en ’70 de laatste BMW’s die nog geen 3-Serie, 5-Serie of 7-Serie heetten. Het was een doorontwikkeling van de Neue Klasse, de auto die BMW redde van de ondergang. En die de ietwat controversiële Quandt-familie opnieuw steenrijk maakte. De transgressies van de familie even daargelaten, was dat wel een huzarenstukje van Herbert Quandt en zeker niet zonder risico.

BMW was namelijk echt op sterven na dood toen Quandt de tent overnam. Sterker nog, er lag al een deal op tafel waarin Mercedes de fabrieken van BMW zou overnemen. En waarin BMW als merk dan zou verdwijnen. Bijzonder hoe kleine beslissingen de wereld anders vorm kunnen geven. Quandt zette naar verluidt (bijna) alle chips in die hij nog over had. En mede door de Neue Klasse, betaalde dat uit in veelvoud.

Uit de Neue Klasse werd medio jaren ’60 een tweedeurs variant geboren. Intern heette de auto Typ 114 en later kwamen er de bekende ‘E-nummers’. E6 voor de tweedeurs ‘kombi’, E10 en later E20 voor het bekende tweedeurs sedanmodel. Er is ook nog een cabrio geweest die bij carrosseriebouwer Bauer gebouwd werd. Dat zijn veel auws achter elkaar.

Vooral bekend is dit model echter vanwege de 2002 varianten met 2.0 liter motor onder de kap. En dan met name de ti, de tii en natuurlijk, de turbo. Die laatste was een van de eerste productieauto’s met turbomotor. Nog voordat de 911 Turbo op de markt kwam.

De tii was net iets lauwwarmer. Standaard was de 2.0 voorzien van 1 carburateur en had die 100 pk. De tii had twee carburateurs en 120 pk. De tii had mechanische brandstofinjectie en schopte het daarmee tot 130 pk. Gezien het lichte gewicht van auto’s destijds, was dat goed voor een nul naar honderd in 9,2 seconden. In die tijd behoorlijk rap dus.

Tegenwoordig zijn het gewilde klassiekers. Een turbo is onbetaalbaar. Een ti of tii kan je nog vinden voor ‘Jan Modaal wil in het weekend toeren met een klassieker’ bedragen. Mocht het je wat lijken, is dit exemplaar op Marktplaats wel een bijzondere optie. Het is namelijk een tii, maar voorzien van wat pantsering, een brandblussysteem en wat andere snufjes die hinten naar een kleurrijk leven van een vorige eigenaar (in Italië). De verkoper maakt het in ieder geval spannend:

De BMW is gepantserd/kogelvrij uitgevoerd, van deuren tot ramen, van dak tot aan ondervloer. Deze BMW heeft bovendien z’n eigen blussysteem waardoor je binnen enkele seconden afrekent met bijvoorbeeld brand veroorzaakt door een autobom. Met deze 002 waan je jezelf in het decor van een klassieke 007 film, er zijn knopjes en compartimenten aanwezig in de BMW die wij zelf onberoerd laten, je weet maar nooit…….. Verkopert, leeft zelf ook in Casino Royale

Een echte tii was de auto overigens ooit wel gezien de plaatjes op het chassis, maar eigenlijk is het dat nu niet meer. De verkopert meldt namelijk dat er twee Webers opzitten. Dat zou betekenen dat de originele Kugelfischer injectie (datgene wat de tii de tii maakt) vervangen is. De Campagnolo wielen zijn ook een latere additie. Nou ja, goed…op zich ook leuk. Even BMW hubcaps en goaaan. Qua prestaties zal het niet veel uitmaken. De vraagprijs is 24.900 Euro. Koop dan?