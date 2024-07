Deze 10 auto’s kun je heel goed chippen

Welke auto’s kun je heel goed chippen? Nou deze 10! Gewoon een chippie en 100 pk erbij!

Chiptuning is het mooiste wat er is. Voor een klein bedrag kun je een auto softwarematig aanpakken en tadaa: je hebt een veel snellere auto. Hoe leuk is dat?

Is het écht alleen softwarematig? Veel tuners zullen je doen laten geloven dat je auto er tegen kan, zuiniger gaat worden en de fabriek het zo bedoeld heeft. Dat is echter pure nonsens. Zoals Bart-Jan van Tuningservice Huizen zei: Als je gaat tunen en dat vermogen aanspreekt, zal de auto meer belast worden en meer verbruiken.

Eenvoudig chippen

Dat niet alleen, fabrikanten hebben er een handje van om toch links en rechts iets te besparen. Een BMW 114i en 118i kun je beide naar 220 pk tillen, maar die laatste heeft toch wat sterkere motoronderdelen zoals zuigers en koeling. Hetzelfde geldt voor de N20 en B48 motoren van BMW. Ja, de turbo kan het aan om van 184 pk naar 300+ pk te gaan. Je zuigers kunnen het niet direct aan. “Ja, maar ik heb die van mij getuned en dat gaat altijd goed”. Dat kan zijn, want mijn oma werd ook 94 nadat ze een slof Belinda menthol per dag rookte.

Koeling wordt ook onderschat. Ja, middels chiptuning kun je meer vermogen realiseren en opwekken. Maar let op dat je niet zomaar even de Autobahn op gaat en volgas kunt rijden. Met zoveel vermogen extra worden de temperaturen (veel) hoger. Vaak zie je bij de episch leuke filmpjes van Misha Charoudin dat voor Bergwerk de ECU vermogen gaat beperken wegens de te hoge temperaturen. Je kan deze issues ook aanpassen met extra koeling (zoals een intercooler). Deze zorgen weliswaar niet voor heel veel meer vermogen, maar je hebt een minder groot verval in vermogen als je het langere tijd aanspreekt.

Hoe komen we aan de cijfers ?

Kortom, we hebben gekeken welke motoren zeer eenvoudig te kietelen zijn naar maar vermogen. We hebben daarvoor gekeken bij erkende tuners zoals Tuningservice Huizen, Van Vught Tuning, Squadra Tuning, JD Engineering, Mosselman Turbo’s en uiteraard al het tunerslatijn in commentsecties van Facebookgroepen. Daarnaast was er niemand minder dan de briljante @martijngizmo om zijn extreme kennis te delen. Dank!

Houd er rekening mee dat het altijd ietsje kan afwijken in het echt: technische staat, brandstof, weersomstandigheden en dergelijke kunnen voor behoorlijke schommelingen zorgen.

Volvo V40 T2

2012-2015

80 pk

En we beginnen met een Volvo! Bij Volvo zien we minder vaak grote stijgingen qua vermogen. Bij de zescilindermodellen zijn er wellicht enorme winsten te behalen, maar dan zit je met het probleem van de Aisin-transmissie. De Volvo V40 T2 heeft standaard 120 pk, niet enorm veel, maar meer dan voldoende voor een instapper. Het is echter mogelijk om de motor van deze Volvo V40 op te krikken naar 200 pk en 300 Nm. Dus met een enkele chip heb je ineens Golf GTI-esque waarden. Natuurlijk, die kun je ook chippen, maar het is een flink verschil.

Audi A4 1.8 TFSI

2008 – 2014

+100 pk

Een Audi A4 vroege TFSI-motor, dat klinkt als een rijdende olieboot. Dat kan wel zo zijn, maar het zijn best aardige motoren als het aankomt op prestaties. Nu heeft deze Audi een flink terug-getunede motor. De 1.8 levert af-fabriek namelijk 120 pk, wat 5 pk minder is dan de atmosferische 1.8 5v motor 10 jaar daarvoor deed. Met een eenvoudige digitale massagekuur komt er zo’n 100 pk méér uit. Is dat niet handig? Ja, dat is handig.

Mercedes-Benz E500 Coupé 4.7 V8

2013 – 2016

+102 pk

We pakken ook even een V8 mee. Simpelweg omdat deze enorme bullebak ook krachtsreserves kent. In dit geval gaat het specifiek om trekkracht. Deze V8 is weliswaar een downsize-motor, maar dan wel voor de Amerikaanse markt. De motor van deze Mercedes-Benz E-Klasse is een 4.7 liter V8 met een relatief hoge compressieverhouding en lage turbodruk. Schroef die laatste wat op en hopatee: je hebt veel meer vermogen. Van 408 pk ga je ongeveer naar 510 pk. Meer dan 100 pk is netjes, maar relatief gezien valt het mee. Het koppel van daarentegen stijgt na het chippen van 600 Nm naar maar liefst 800 Nm! En dat allemaal in het chassis van een C-Klasse.

BMW 325d (E9X)

2010 – 2013

+106 pk

Uiteraard moeten we deze voormalige BMW uit de Autoblog Garage eventjes behandelen. De BMW 325d is namelijk een bijzonder goed te kietelen motor. Het is van belang dat je de N57D30-motor 204 pk) hebt, niet de M57D30 (197 pk). Ondanks dat de handbak redelijk wat koppel aankan, heeft de loeisterke ZF 6HGP28-automaat de voorkeur. Het vermogen met enkel en alleen een chip gaat naar zo’n 310 pk, het koppel naar 630 Nm. Let op, de 325d voor 2010 is weliswaar een zescilinder, maar gaat tot 260 pk. De 325d van de F31-generatie is een biturbo viercilinder. De motor is ook leverbaar in de BMW 525 (2010-2011), maar daar moet je iets voorzichter zijn in verband met de ZF 8HP45-automaat.

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD (952)

2016 – heden

+106 pk

Bij dieselmotoren zien we wel vaker dat een blok in meerdere vermogens wordt geleverd. Gevoelsmatig zelfs vaker dan bij benzinemotoren. De Alfa Giulia is verkrijgbaar met één dieselmotor in enorm veel gradaties: 136 pk, 150 pk, 160 pk, 180 pk, 190 pk en 210 pk. Newsflash: allemaal gaan ze naar 240 pk en 500 Nm. Er zit wel één maar aan, je moet dan wel kiezen voor de automaat (ZF 8HP). De handbak van Getrag kan helaas niet meer dan 200 pk -400 Nm aan. Sterker nog, volgens Getrag is 300 Nm de max…

BMW 114i (F20, F21)

2012-2015

108 pk

Meer dan een verdubbeling van het vermogen, dat kan gewoon met deze BMW. De 114i is een geinig ding. Het was destijds de goedkoopste BMW met de meest bescheiden badge ooit. Om de auto interessant te maken, werd de motor nog ietsje verder gekieteld. De motor levert in standaard vorm slechts 102 pk, maar kan middels een eenvoudige chip getild worden naar 220 pk. Daarmee is dus zelfs de instapper ineen klap interessant. Kies een leuke driedeurs met M sportpakket en je hebt een geinig auto voor het geld. Diff even dichtlassen, middendemper eruit halen en je hebt de premium rijbeleving van een BMW voor een fractie van het geld.

Audi A6 45 TDI (C8)

2019 – 2022

119 pk

Deze is handig om te weten als je wil gaan importeren We kunnen ons niet voorstellen dat deze Audi A6 überhaupt in Nederland is verkocht. Met het telkens sterker worden van de 3.0 TDI motor, zag Audi ruimte om een mildere versie aan te bieden. De ’50’ TDI heeft de 286 pk motor, maar de ’45’ heeft slechts 231 pk. Toch gaan beide na wat cheatcodes (‘pioneer’, IYKYK) ineens naar 350 pk. Toch ineens bijna 120 pk erbij chippen, niet verkeerd!

Alfa Romeo Giulia 2.0T (952)

2016 – heden

+119 pk

Alfa Romeo had niet een extreem hoog budget met het ontwikkelen van de Giulia. Gelukkig staken ze al het geld in het fabelachtige onderstel en ragfijne besturing. Qua motoren kon Alfa iets besparen aan kosten, want ze ontwikkelden een 2.0T die je in twee gradaties kon krijgen. De diesel hadden we net behandeld, maar de benzine-versie doet het nog beter. De 200 pk-versie is namelijk een 280 pk versie met andere software. Die 280-pk versie kun je naar 319 pk chippen, dus deze 200 pk variant ook!

Volkswagen Caddy 2.0 TDI

2021 – heden

+125 pk

Deze is nog het leukste. Ten eerste is een bedrijfsauto die sneller is dan een normale vlotte hatchback altijd leuk. Man, als je met 200 km/u mee kunt blazen op de Autobahn is het al lachen gieren brullen. Bij volkswagen had je vroeger de ‘SDI’, een atmosferische diesel voor de basis Caddy, maar in plaats van allerlei motoren ontwikkelen gebruikt Volkswagen een modale 2.0 TDI in allerlei pluimage. De minst sterke is goed voor slechts 75 pk en 250 Nm. Maar je kan ‘m vrij eenvoudig kietelen naar, eh, 210 pk en 460 Nm. Dat is 175% meer! Zwarte bumpers, stalen wieltjes en ondertussen Volvo’s naar de rechterban dirigeren.

Audi A5 3.0 TFSI quattro (B8)

2012 – 2015

+ 163 pk

Het was voor velen een deceptie om van een heerlijke 4.2 V8 terug te moeten naar een geblazen V6. De motor is echter een pareltje, de 3.0 V6 heeft namelijk een supercharger. Dus je hebt de voordelen van de atmosferische motor (gaspedaalrespons, geluid) en eigenlijk ook de nadelen (zuinig zijn ze niet). In de S4 leverde de motor 333 pk, maar dat kon je eenvoudig opkrikken naar 400+. De laatste paar jaren – toen de 3.2 V6 eruit ging – leverde Audi een teruggetunede versie van de motor. Met 272 pk en 400 Nm meer dan voldoende sterk, maar na enkel software krik je dat op naar 435 pk en 535 Nm. Met wat kleine modificaties haal je vrij eenvoudig 470 pk. Yup: zo heb je een A5 die sneller is dan S5 of RS5. Mooi, hè? De motor is ook geleverd in onder andere de Audi A4 en Q5.

Uiteraard is dit slechts een gedeelte van wat mogelijk is. Er zullen vast meer auto’s zijn die aanmerking komen. Laat de suggesties horen in de comments!