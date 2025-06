Deze BMW 318d wil héél graag een M3 zijn

Deze wannabe-M3 is in beslag genomen in België.

Vorige maand vonden we een extreem vunzige 316d in de Finshop, de Belgische versie van Domeinen. Deze BMW viel vooral op door het smerige interieur. Er was echter ook een halfslachtige poging gedaan om de auto een M3-look te geven, door de voorbumper te vervangen. Dat kan beter.

Nu staat er weer een dubieuze 3 Serie bij de Finshop, en hier is meer werk van gemaakt. We zullen het lijstje met M3-kenmerken even afgaan. M3-voorbumper? Check. Grille? Check. Motorkap met powerdome? Check. Spiegels? Check. Voorschermen? Check. Achterbumper? Check. Uitlaten? Check. Velgen? Check.

Er is dus behoorlijk wat moeite gedaan om deze 3 Serie een M3 te laten lijken. Maar uiteindelijk geven de wielkasten en de stance het toch weg: dit is geen M3. En waarschijnlijk de remmen, maar dat is op deze foto’s niet goed te zien.

Normaalgesproken valt zo’n auto ook keihard door de mand met het interieur, maar er zijn zelfs M3-stoelen en een sportstuur gemonteerd. Op die manier kun je ook nog indruk maken nádat de dames zijn ingestapt. Bij het stoplicht wordt het wat lastiger om de schijnvertoning vol te houden, want het is gewoon een 318d.

Waarom deze auto in beslag is genomen door de Belgische overheid? We hebben wel een vermoeden. Op de zijruit zien we namelijk een ‘Balkan Krew’-sticker. Begin deze maand werd de Vlaamse politie bekogeld met vuurwerk en stenen tijdens een illegale meeting van deze club. Het zou dus heel goed kunnen dat de auto toen in beslag is genomen.

De BMW wordt nu in ieder geval geveild via de Finshop. Deze veiling is alleen voor ‘professionelen in de automobielsector’, dus helaas kun je als particulier niet mee bieden op dit pareltje. Is dat even jammer.