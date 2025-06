Frans premium, 750km range: DS No. 8 in de test.

Het nieuwe Franse topmodel is niet alleen voor Macron, ook de Nederlandse kopers moeten aan de DS No.8 uit deze test.

Het grote Stellantis heeft een hele rits aan merken, dus het kan geen kwaad om DS Automobiles weer even te positioneren. De naam DS doet natuurlijk denken aan de vervlogen tijden van de snoek, waarbij die auto formeel de naam Citroën droeg. Grof gezegd is DS Automobiles het luxe-merk van Citroen.

Nieuwe namen of nummers

Met de opkomst van al die nieuwe merken, zoeken fabrikanten ook naar logische namen voor al die modellen. De consensus is nu zo’n beetje dat het het handigst om gewoon te gaan nummeren. De Chinezen delen een nummer uit als een auto op de markt komt, van een verdere logische opbouw is dan ook geen sprake.

DS Automobiles doet dat gelukkig anders, een hoger nummer hoort bij een grotere auto. De No. 8 uit de test is dan ook een forse SUV-coupé: de lengte bedraagt 4,82 m, de breedte 1,90 m en de hoogte 1,58 m hoog. Wielbasis (2.90m) en bagageruimte zijn dan ook fors (620 liter).

De DS No. 8 is ook zeker een indrukwekkende verschijning. Verticale DS LIGHTBLADES aan voorzijde en achterzijde lijken met een mes gesneden. DE DS LUMINASCREEN verlichte grille is optioneel en zorgt voor nog meer visueel drama. Ook optioneel zijn het zwart gespoten dak, die eventueel kan worden uitgebreid met een zwart gespoten motorkap.

Je zou kunnen denken dat vorm boven functie gaat, maar dat is zeker niet zo. Elk onderdeel van de carrosserie is ontworpen om bij te dragen aan de aerodynamische efficiëntie (0,24 Cw en een SCx van 0,63 dm²), wat bijdraagt aan een actieradius die tot de beste op de markt behoort.

Een grote Franse accu en dito range

De DS No.8 wordt gebouwd op het STLA Medium platform, wat een BEV-by-design platform is. Daardoor is er ruimte voor een 15 millimeter dikkere batterij. Dat is niet onbelangrijk, want batterijen vergen nogal wat ruimte, zeker als je een grote range nastreeft. Overigens zijn er bij zustermerk Peugeot ook hybride modellen op het STLA medium platform gebouwd. DS Automobiles wil er voorlopig nog niet aan, maar technisch kan het.

Voor de DS No.8 komen twee accupakketten beschikbaar en er is de keuze uit voor- of vierwielaandrijving. De instapper is de FWD Standard Range die met een 73,7 kWh groot accupakket tot 550 km ver komt. De elektromotor levert maximaal 230 pk en 343Nm, de sprint naar de 100 duurt daarmee 7.7s. De topsnelheid is voor alle versies van de DS No.8 begrensd op 190 km/u.

Spectaculairder wordt het met de DS No.8 Long Range die een 97,2 kWh accupakket heeft. De actieradius volgens WLTP: 750 km! Zelfs in de praktijk zul je zelden vaker dan om de 500 km moeten laden. In de zomer en met een beetje beleid kan je zeker 600+ km halen. Zeg maar gedag tegen range anxiety…

De accu is iets zwaarder dan bij de instapper, dus krijgt de FWD Long Range iets meer vermogen: 245pk. De sprint naar de 100 duurt voor deze versie 7.8s. Mocht je dat allemaal te lafjes vinden, ga dan voor de AWD Long Range met 350 pk. Die haalt ook nog 688 km op een acculading en sprint naar de 100 in 5.4s.

Overigens leveren alle versies kortstondig tijdens overboost iets meer vermogen: de FWD Standard Range 30 pk extra, de FWD Long Range 35 pk en de AWD Long Range krijgt 25 pk extra. Ik duizel inmiddels ook van al die cijfers.

Laf uit de startblokken

Hoewel alle versies van de DS No.8 niet ondergemotoriseerd zijn, kunnen ze soms wel die indruk wekken. In de basis is de DS No.8 namelijk voorwielaangedreven, een keuze waar de Fransen achteraf misschien wat minder blij mee zijn. Tijdens wegtrekken vanuit stilstand wordt de DS No.8 duidelijk afgeknepen, pas bij een snelheid van 40-50 km/u lijkt de kurk uit de fles te komen. Om (nog meer) tractie-issues te voorkomen mag de elektromotor de eerste meters niet onbeperkt zijn werk doen. Een soort turbogat, maar dan bewust gecreëerd.

De voorwielaangedreven versies van de DS No.8 hebben zelfs op droog en warm asfalt regelmatig moeite om al hun kracht op het wegdek over te brengen. Het stuurwiel blijf ook niet gevrijwaard van aandrijfreacties. De elektronica houdt de boel uiteindelijk wel in toom, maar ik ben toch benieuwd hoe dat gaat op nat of besneeuwd wegdek.

Ook in de DS No.8 met vierwielaandrijving is het rijgedrag duidelijk onderstuurd. Net als bij andere Stellantis producten op het STLA-medium platform is de achterste motor duidelijk zwakker dan de voorste.

default

Niet de snelste lader, maar wel een vlakke curve

Mocht je dit als relatieve leek op het gebied van elektrisch rijden lezen, dan kan ik me voorstellen dat je bijna afhaakt. Hou echter nog even vol, het is een belangrijk onderwerp. Snelladen doe je met een bepaald vermogen. De hoogte van dat piekvermogen zegt wel iets, maar minimaal net zo belangrijk is dat de auto over een brede range snel kan laden. Dat is dus de laadcurve. Als die eruitziet als een spannende skihelling, dan is dat niet goed.

De DS No.8 kan met maximaal 160 kW laden, wat geen recordwaarde is. Het wordt (deels) veroorzaakt doordat het accupakket op 400 volt werkt, accu’s die op 800 volt werken kunnen twee keer zo snel laden.

Wat DS Automobiles goed doet, is dat de laadcurve tussen 20 en 50% boven de 150 kW blijft. Wel enigszins frustrerend is dat alleen de laadtijd tussen 20 en 80% wordt gecommuniceerd (27 minuten voor de LR, 31m voor de SR). De meeste fabrikanten communiceren de laadtijd tussen 10 en 80% en zomaar extrapoleren kan ook weer niet.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

De DS No.8 maakt gebruik van DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Dit systeem analyseert de weg voor de auto via een camera en past in real time de demping per wiel aan. Je zou dan ook verwachten dat de Franse engineer een bijzonder comfortabele rijervaring weten te creëren.

Je voelt het misschien al aankomen, maar zo bijzonder is het veercomfort van de DS No.8 dan ook weer niet. Zeker de achterzijde deelt zo nu en dan harde klappen uit.

Bijzonder interieur DS No.8

Bijzondere materialen, bijzondere afwerking en kleuren die je bij andere merken niet terugziet, vormen de ingredienten voor een bijzondere ambiance. Je kunt overigens ook gewoon voor zwart leer kiezen, maar leuker is om voor de donkerblauwe velours-variant te gaan. Kom daar maar eens op bij je saaie Duitser.

DS rept zelf over voorstoelen met schuim met hoge dichtheid voor extra comfort. Ze zaten inderdaad prima en bieden massage-, koel- en verwarmingsfuncties. Best apart is de DS NECK WARMER die warme lucht in je nek blaast. Logisch voor een cabriolet, maar voor een SUV-Coupé lijkt het me geen logische keuze. Misschien piep ik anders na een winter DS No. 8 rijden.

Het optionele glazen dak kan niet op én heeft geen zonwering. Volgens DS is dat laatste onnodig, want de speciale coating houdt de straling al buiten. Toch werd het dak loeiheet en stond de airco letterlijk te loeien om het interieur koel te houden.

Qua hoofdruimte achterin snap ik het overigens wel, door de coupé-lijn houdt die niet over.

Conclusie en prijs DS No.8 test

De DS N°8 PALLAS FWD 230 pk is er vanaf € 55.000, voor 4.200 euro meer krijg je de grote accu. De DS N°8 ÉTOILE AWD LONG RANGE 350 pk van € 70.600 lijkt me voor Nederland wat minder relevant.

Als je houdt van Frans design of wat anders zoekt: de DS No.8 verdient minimaal een blik. Voor nog geen 60 mille 750 kilometer aan elektrische range: dat maakt de DS No. 8 een interessante propositie. De concurrentie komt minder ver, behalve de iets duurdere Audi A6 e-tron.