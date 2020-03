RAM 1500 Southwest is alleen voor trouwe Country-liefhebbers

Nee, de RAM 1500 Southwest is niet eens verkrijgbaar voor Ilse Delange en Johan Derksen.

In het zuiden van de Verenigde Staten zijn er een paar dingen heel erg belangrijk. Denk aan bidden op school, het recht om een wapen te dragen en om op jonge leeftijd rond te kunnen rijden in een pickup truck met V8.

Southwest

Nu zijn dat op zich niet heel vreemde gedachtes. Texas (bijvoorbeeld) is enorm groot, de weersomstandigheden kunnen erbarmelijk zijn en het duurt wel even voordat er hulpdiensten aanwezig zijn. Zo af en toe zijn er Amerikaanse fabrikanten die deze specifieke maar belangrijke doelgroep even in het zonnetje zetten. In dit geval doet RAM dat met de 1500 Southwest Edition.

De bedrijfswagen-divisie van FCA heeft de RAM voorzien van voornamelijk veel luxe en verfraaiingen. Er is minder gebruik gemaakt van chroom en meer onderdelen zijn in carroseriekleur gespoten. Sommige details zijn nog wel verchroomd, zoals de stootstrips, velgen en handgrepen. Het geeft de auto, bedoeld of onbedoeld, een chique uitstraling.

Quad Cab of Crew Cab?

Je kan kiezen tussen een Quad Cab en Crew Cab. In beide gevallen gaat het om een uitvoering met dubbele cabine. Je kan dus met 5 man op pad. Het verschil tussen een Quad Cab en Crew Cab is dat de Quad Cab meer ruimte in het interieur biedt, en minder in de laadruimte.

Er is keuze uit vier motoren. Een 3.6 V6 Pentastar (305 pk), een 5.7 Hemi (395pk), een 5.7 Hemi met 48V-ondersteuning (ook 395 pk) en een 3.0 diesel met 260 pk. Je krijgt dus geen extra vermogen, dus bestel lekker die V8. Gelukkig is er wel meer luxe, zoals een op afstand te openen achterklep, panoramadak en een 12″ infotainmentscherm. Qua veiligheid zit het meeste er ook wel op. Denk aan een blind-spot monitor, lichtsensor en nog wat gadgets.

Woonplaats

Wil jij ook een RAM 1500 Southwest Edition? Dat is mogelijk, maar wel afhankelijk van wáár je woont. Als je in Appingedam, Nijega of Veghel woont kan het lastig worden. De Southwest wordt alleen aangeboden in Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Texas, Tennessee.