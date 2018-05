De Hummer H1 is terug en beter dan ooit

Holy middenconsole batman!

Ooit was de Hummer H1 de coolste auto op aarde. Jawel, we gebruiken het woord ‘cool’, want we hebben het hier over de 90s. Het Amerikaanse leger schopte achterwerk in de Golf en jij kon datzelfde doen op de publieke straten. Arnold Schwarzenegger had er een, evenals Tupac en de Indiaan Native American uit de hitserie Renegade.

Maar medio jaren nul begon het sentiment om te slaan. De Hummer was een lachertje geworden, mede door de H2. Die laatste werd tijdens de aanvankelijk met torenhoge olieprijzen gepaard gaande crisis hét symbool van alles wat er mis was met de (auto)wereld. Een loodzware, energieslurpende contraptie die volledig draaide om stijl boven substantie. Een Chevrolet Tahoe met een kloffie dat gekocht was bij de legerdump aan. Behalve enkele subversieve types durfde opeens niemand zich er meer in te vertonen. Hummer was officieel dood.

En dat is jammer, want in tegenstelling tot de H2 en H3, was de Hummer H1 wel degelijk een auto met bijzondere kwaliteiten. Kan jij je een betere auto voorstellen om een roadtrip mee te maken door het Midden-Oosten? Oké, oké, slecht voorbeeld misschien, maar je begrijpt wat we bedoelen: waaddieptes en hellingshoeken et cetera. Dus worden we ontzettend blij van het heugelijke feit dat het bedrijf Mil-Spec Auto de H1 terugbrengt. Niet als laffe EV zoals de nieuwe H1 van Arnie, maar als dikke V8 diesel. Zoals het heurt dus.

De restomodder kiest namelijk voor de Singer-aanpak: hun H1 blijft dicht bij het origineel, maar mag twaalf jaar na diens laatste productiejaar tegelijkertijd best wat beter zijn dan ‘ie vroeger ooit was. Zodoende heeft Mil-Specs H1 ‘Launch Edition’ puike specs. Onder de kap vind je een 6.6 liter grote V8 Duramax diesel terug. Deze ‘LBZ’ zat in de basis ook al in de allerlaatste H1’s voor de straat, maar heeft nu dik 500 pk in plaats van circa 300 horsies. Dit mag je ook horen, met dank aan een dikke uitlaat. De conventionele lampen zijn vervangen met LEDs en binnenin de terreinbeul is gestrooid met wat Mil-Spec omschrijft als Marine-grade leather.

De prijs van al dit moois is helaas nog niet bekend, maar zoals bij al het restomod-spul van hoge kwaliteit hoef je niet te verwachten voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, zoals ooit bij minder premium replica’s het geval was. Na het zien van deze Hummer denken we dat het volgende restomod-doelwit misschien wel de Mercedes G-klasse is. Mits Mercedes zelf ooit ophoudt de oude G te maken tenminste…