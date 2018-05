Cazzo! Fiat wil massaproductie in Italië beëindigen

Is de geschiedenis dan niets waard?

Een nieuwe dag, een nieuwe kans voor Fiat Chrysler Automobiles om een flinke zwiep aan de geruchtenmolen te geven. We schreven recentelijk nog waarom 1 juni een toonaangevende dag voor het concern kan betekenen. Naar verluidt zou Sergio Marchionne als een laatste heldendaad een aantal nieuwe modellen op de markt willen brengen, met name bij Alfa Romeo. Nu blijkt dat dit niet eens een fractie van het volledige verhaal is.

Verschillende bronnen die verbonden zijn aan het concern weten Bloomberg te vertellen dat Ome Sergio, die volgend jaar met pensioen gaat, snodere plannen heeft. Marchionne zou er in zijn laatste jaar op azen FCA op zijn dak te zetten, door de productie van de budgetauto’s volledig te stoppen of naar Polen te verhuizen. Een historische ommekeer, daar het merk al sinds jaar en dag is verbonden aan Italië.

Er hoeft echter niet gevreesd te worden dat dit het begin van het einde is voor FCA. Althans, zo lijkt het, als we de plannen van Marchionne mogen geloven. De bronnen weten namelijk eveneens te vertellen dat Sergio hiermee niet uit is op het sluiten van de fabrieken. In plaats van kleine, goedkope auto’s, moeten er in de toekomst luxe, premium auto’s geproduceerd gaan worden. Om dit plan uit te voeren moeten de fabrieken, die naar verluidt nieuwe Jeeps en Maserati’s zullen produceren, omgebouwd worden. Hetzelfde plan omvat eveneens het groter laten groeien van de wereldwijde verkoop van Jeeps, evenals het gamma transformeren van diesel naar hybride auto’s.

Nu we het toch over de auto’s hebben, er schijnt veel te gaan veranderen binnen het gamma van het concern. Zoals gezegd zal de productie van budgetauto’s uit Italië verdwijnen of zelfs stoppen. In het laatste geval spreken we, volgens de bronnen, o.a. over de Punto en MiTo. De Panda zal blijven bestaan, maar de productielijn verhuist naar Polen. Voor wat betreft Maserati en Jeep gaat het in beide gevallen om SUV’s. Daarnaast zal FCA de dieselmotor in kleine, goedkope auto’s langzaam maar zeker uitfaseren, ten faveure van hybride motoren.

We houden ook ditmaal, uiteraard, een slag om de arm. Aan de andere kant, de sterren lijken deze keer wel heel dicht op één lijn te staan. Wellicht dat de woorden van de FCA-topman op 1 juni meer zullen wegen dan in het verleden.

Met dank aan @hzw voor de tip!