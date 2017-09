Deze BMW laat zich niet bij de neus nemen

Zo ziet de elektrische toekomst van de Beierse boys eruit.

Collega en BMW-adept @Jaapiyo “graaft” ‘m wel, die nieuwe i Vision Dynamics. Logisch, want de beste man had zich al ingesteld op de komst van de i5 die eerder via patenttekeningen naar buiten lekte. Eufemistisch uitgedrukt: die i5 was qua vormgeving niet bepaald het scherpste mes in de la.

Gelukkig ligt de i Vision Dynamics een stukkie prettiger op het netvlies. Onder de kap ligt natuurlijk een elektrische aandrijflijn, want dat verklapte de letter “i” in de typeaanduiding. 0-100 km/u duurt vier tellen en de topsnelheid bedraagt 200 km/u.

Haal je het met deze EV naar de Oktoberfesten in München op één acculading? Neen. De i Vision Dynamics heeft theoretische range van 600 kilometer, dus je zult een keertje moeten stoppen voor extra juice. Wel lijkt het erop dat BMW de accutechniek aardig onder de knie heeft. Dat belooft wat voor een eventueel productiemodel!