Dít is waarom de RR Shooting Brake's kont een bochel heeft - Autoblog.nl

De meningen zijn er aardig over verdeeld. Van ‘mooi’, ‘prachtig’ en ‘tof’, naar ‘yikes’ en ‘wat lelijk’. Nee, we hebben het niet over de nieuwe BMW 4 Serie, maar over de Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake. De nieuwste creatie van Niels van Roij zorgt voor positieve én negatieve reacties, waarbij die negatieve reacties voor een deel te maken hebben met de achterklep. Zo wordt er gesproken over een ‘bochel’ in de kont van deze Rolls-Royce. Vrijdag was Van Roij te gast bij de BNR Nationale Autoshow, om zijn ontwerp en het designproces te verklaren.

Om te beginnen met die bochel: die is bewust. Deze moet namelijk refereren naar de ‘bustle backs’ die auto’s vroeger kenden, waar de koffers in kwijt konden. Met die ‘bochel’ in de Shooting Brake, wil Van Roij dus refereren naar het verleden van Rolls-Royce. Deze Shooting Brake is volgens de Nederlandse ontwerper dan ook een ‘threebox shootingbrake’, waarbij de neus, het passagiersgedeelte en de bochel de drie dozen zijn. Om bij de achterkant van de Rolls-Royce te blijven; daar heeft Van Roij naar eigen zeggen veel tijd, onderzoek en moeite in gestoken.

In ons onderzoek naar kofferbakken, hebben we niks interessants gevonden. Ze zijn altijd vierkant, hebben relatief goedkoop tapijt… Er gebeurt gewoon niks, alsof het een los onderdeel is van de auto. Zeker in een Shooting Brake is de kofferbak belangrijk, want daar moeten je koffers en geweren in. Niels van Roij

Daarom gebruikt Van Roij veel leer in het kofferbak, waarbij alles ontwerptechnisch ‘dubbel curved’ is. Er is geen enkele rechte lijn in te vinden, zelfs de metalen strips lopen licht gebogen richting het midden toe. Behalve de middelste strip, dan.

Van Roij gaat zeven stuks van de Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake verkopen, waarvan er al eentje is geproduceerd. Een vraagprijs is nooit genoemd, maar die kan hij ook niet noemen. Iedere koper wil namelijk andere materialen, waardoor er volgens de ontwerper niet één prijs is te noemen.

