Deze brute Huracán Silhouette is trager dan standaard

Althans, als ik mijn leraar natuurkunde mag geloven.

De Lamborghini Huracán beleefde onlangs een indrukwekkende mijlpaal. Het is namelijk de meest verkochte Lamborghini aller tijden. Vóór het tijdperk van de Gallardo stelde die titel niet zo heel erg veel voor, maar ook die populaire junior-supercar heeft de Huracán inmiddelsiddels achter zich gelaten.

De kans is dan erg aannemelijk dat in de sociale kringen waarin je vertoeft, je niet meer de blits maakt met de Italiaanse Audi R8. Er zijn gelukkig bijzonder veel varianten, waaronder de spectaculaire Performante, zodat je je een beetje kunt onderscheiden, maar echt opvallen die je niet op de parkeerplaats van de betere luxe parenclub.

Gelukkig heeft Liberty Walk daar een goede oplossing voor. De creaties die je op de foto’s ziet is namelijk de Silhouette Works GT kit. Liberty Walk is daar al een tijdje mee bezig. Het begon met een paar digitale renders en daarna een foto bij een loods. Nu heeft de Japanse Tuner de kit eindelijk af. De bodykit heeft twee nadelen: hij is vrij lelijk en hij is vrij duur. Nu zijn beide verwijten vrij relatief.

De bodykit kost namelijk 39.476 euro voor de glasvezel variant. Ga je voor koolstofvezel, dan betaal je 45.598 euro en de dry carbon variant kost zelfs 53.863 euro. Dat is nog zonder de luchtvering, die je erbij moet bestellen. Dat is nog eens 8.552 euro. Als laatste moet je zelf even bizar brede banden en velgen bestellen. Reken op nog eens tien mille extra. Over prestaties wordt overigens met geen woord gerept. Grote kans dat die V10 nog helemaal standaard is en de topsnelheid dankzij de toegenomen weerstand alleen maar lager is geworden. Maar hey, als je wil opvallen moet je niet te snel willen rijden. Dan zien de mensen je niet zitten. Met zo’n bodykit kan dat nooit de bedoeling zijn.