De elektrische Hot Hatch komt telkens dichterbij

Dat is goed nieuws.

Kennen jullie die Nissan Sunny GTi-R nog? Dat was een verrassend potente Hot Hatch en homologatiespecial uit de vroege jaren ’90. De auto was geen bizar groot succes. Zowel qua verkopen als prestaties op het sportieve vlak waren auto’s als de Lancia Delta HF Integrale, Ford Escort RS Cosworth en Subaru Impreza succesvoller en populairder.

Dat zal mede zijn gekomen door de looks van de Sunny GTi-R, want de auto viel nauwelijks op: een grote luchthapper in de motorkap, een flinke dakspoiler en dat was het eigenlijk wel. Dat neemt niet weg dat de compacte Nissan uiterst rap was.

Het verleden lijkt zich een beetje te herhalen met deze aangepaste Nissan Leaf e+. Want afgaande op de afbeeldingen zou je het niet zeggen, maar deze Nissan Leaf heeft serieus veel vermogen. Deze Leaf heeft namelijk niet één, maar twee motoren: eentje op de vooras en eentje op de achteras. Het totale vermogen bedraagt 308 pk en een nauwelijks te bevatten 683 Nm.

Het is officieel nog een prototype om te kijken hoe een dergelijke auto zou functioneren en rijden. Over prestaties wordt nog met geen woord gerept, maar reken maar dat je de koning bent bij de verkeerslichten. Net als de eerdergenoemde Sunny GTi-R zijn er een paar visuele verschillen met de gewone Leaf, waaronder de 17″ Volk Racing wielen en de verbrede spatborden.

Nissan heeft vooralsnog geen productieplannen met de Leaf E+ met twee motoren. Maar het is wel een voorproefje op de toekomst waarin er ook sportieve varianten komen van elektrische auto’s. Op dit moment is er wel een Nissan Leaf Nismo, maar daarbij zijn de wijzigingen grotendeels cosmetisch.