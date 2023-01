Deze brute Land Rover Defender is helemaal perfect

Deze Land Rover Defender door ECD ziet eruit alsof ‘ie op James Bond wil jagen.

De meningen over de nieuwe Land Rover Defender waren (of zijn soms nog steeds) verdeeld, want het is waarschijnlijk de meest ingrijpende visuele verandering die de auto heeft doorstaan in meer dan zeventig jaar. Land Rover heeft ten tijde van de overgang van Series III naar eerste Defender goed begrepen dat de iconische vormgeving en dito offroad-potentie gewoon moest blijven. De nieuwe huidige Defender is een tof ding, maar het is best te begrijpen dat je het oude model nog steeds erg gaaf vindt.

Land Rover Defender door ECD

Het nadeel van oude auto’s is dat ze, nou ja, oud zijn. Qua gebruiksgemak kost dat je wat extra moeite en aandacht. Helemaal oude Land Rovers willen nog wel eens een gebruiksaanwijzing hebben op het gebied van onderhoud. Wil je toch de oude Defender koets maar toch klaar zijn voor 2023, dan is de Land Rover Defender ‘Project Mayhem’ van ECD Automotive Design wellicht iets voor jou.

De basis van het project is een Land Rover Defender D110 Signature uit 1984. In wezen had het niet uitgemaakt welk modeljaar de basis was, want de originele motor mocht ruimte maken voor een iets Amerikaansere motor. Yep, voorin ligt de absoluut brute 6.2 liter ‘LT4’ V8 met compressor uit bijvoorbeeld de Chevrolet Corvette en Cadillac CTS-V. Die gebruikt ECD vaker voor hun creaties en de motor levert dan ook net als de andere ECD-Defenders 650 pk.

Offroad

Een dikke(re) V8 in een Land Rover Defender lepelen is niks nieuws, maar wat die van ECD wel bruut maakt is dat er geen greintje offroad-capaciteit verloren is gegaan zo op het oog. Sterker nog, dit ding ziet er tamelijk onoverwinnelijk uit. Het ding staat op verhoogde luchtveren en 20 inch Kahn retro-velgen in 33 inch BFGoodrich All Terrain-banden. Door het verwijderen van de voorbumper en daar een grote bullbar en beschermplaat te plaatsen, kun je aardig verticaal klimmen in de ECD Defender. Een lier, volledig uitwendige rolkooi en nog een hele hoop andere zaken maken dit apparaat waarschijnlijk een feestje in het onverharde.

Interieur

Het interieur van een Land Rover Defender is altijd een moeilijke. Het is een beetje hetzelfde als een tuinhandschoen stijlvol maken: je hebt maar een beperkt aantal opties zonder dat het minder tuinhandschoen en meer modedingetje wordt. De ECD Land Rover Defender lijkt een beetje van beide te zijn. Het dashboard is nog steeds aardig ‘functioneel lelijk’, want het moet vooral gewoon duidelijk en goed te bedienen zijn. Wel krijg je een Alpine-scherm met draadloos Apple CarPlay/Android Auto en een draadloze Qi-oplader

Stoelen

Waar het toch een beetje (te) luxe wordt is de stoelen. Voor krijg je Corbeau RS-kuipstoelen, met een ruitjespatroon in het leer. Die zien er wel erg fraai uit voor een offroader, misschien dus wel ietsje té fraai. De Defender is overigens een traditionele zeszitter, want er zijn zoals bij vele Land Rovers twee stoelen tegenover elkaar geplaatst in dwarsgeplaatste richting.

Kortom: een auto die de essentie van de oude Land Rover Defender goed pakt met een vleugje moderniteit van ECD. Wij houden hier wel van! Project Mayhem is een op maat gemaakte creatie en dus kan je je eigen draai eraan geven als je wil. Als je een Defender zoals deze wil kopen gaat je dat wel wat kosten, de meeste ECD-creaties kosten alles vanaf 200.000 euro of meer.