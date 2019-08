Deze bumpers en grille gaan een enorme hit worden

Waarom een grote beurt uitvoeren als je zo'n grille kan monteren?

Het is iets wat lastig te begrijpen is voor ondergetekende. Tweedehands auto’s van jaar een of 10 oud die bij zo’n mega-occasion center staan met namen als ‘Impala Cars’, ‘Premium Deluxe Automotive’ of iets dergelijks. En dat er dan voor gekozen is om het onderhoud (nogmaals) uit te stellen, maar ‘m visueel wel op te kalefateren. Waarom de distributie vervangen of een grote beurt uitvoeren als je ‘m ook ‘VOLLEDIG AMG UITGEVOERD MOOISTE VAN NL’ kan maken?

Voor dat soort bedrijven is er goed nieuws, want Wald heeft een paar nieuwe onderdelen voor de C-Klasse. Je zou het niet zeggen, maar de C-Klasse van de ‘W205’-generatie is alweer bijna 6 jaar oud en zal dus binnenkort ook bij de interessante handelaren komen te staan. De kit die ze hebben ontwikkeld is specifiek geschikt voor de C-Klasse van 2014 – 2018 en dan gaat het specifiek om het non-AMG model.

Piece de resistance is natuurlijk de Panamericana-grille. Deze grille is te vinden op alle moderne AMG’s, maar je kan ‘m nu dus ook krijgen op je C160 of C180 CDI. Ook de voorbumper is nieuw, evenals de LEDS in de spoilerlip eronder. Uiteraard is de C-Klasse van Wald International uitgerust met sideskirts, een dikke achterbumper met ‘diffusser’ en vier vorstelijk dikke uitlaten.

Het geheel werkt natuurlijk niet als de auto op de standaard rijhoogte staat. Je kan de verlagingsveren bestellen voor het beste effect. Mocht je een C-Klasse met luchtvering hebben, dan heeft Wald International een verlagingsmodule in de aanbieding. Het geheel wordt afgemaakt door de ‘I11-C’ of ‘K11-C’ lichtmetalen velgen, die in dit geval 20″ in diameter zijn en eigenlijk één maatje te groot voor de C-Klasse. Alleen de ‘C63 AMG’ badges zul je er zelf op moeten plakken. Dan maak je wel de blits bij de lokale sportschool of snackbar.