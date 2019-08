Matrassen verkoper koopt zijn twaalfde Rolls-Royce

Je bent unieker met zo'n ding dan een blauwe Diablo Roadster.

Als je het echt gemaakt hebt, moet er een Rolls-Royce op de (enorme) inrit komen te staan. Het is nu eenmaal hoe het heurt. Met zo’n statige slee kun je aan het plebs meteen duidelijk maken dat je een enorme hoeveelheid pecunia heb vergaard en je er absoluut niet voor schaamt.

Maar ja, je hebt rijke mensen en rijke mensen. Als je serieus veel kwartjes hebt verzameld, wat moet je dan doen? Simpel: je laat Rolls-Royce een hele zwik auto’s maken. Dat is precies wat de 74-jarige Michael Fux heeft heeft gedaan. Fux is groot geworden met diverse bedrijven, maar met Comfort Revolution (gespecialiseerd in matrassen en slaap accessoires) heeft hij de meeste centjes binnengeharkt. Zijn nettovermogen wordt geschat op zo’n 400 miljoen dollar. Genoeg geld dus om leuke auto’s te kopen, iets dat hij met verve doet. Zijn autocollectie alleen al is een reden om toch even zijn Instagram-pagina te bekijken.

Zijn laatste aanwinst is wederom een speciale Rolls-Royce. Ditmaal betreft het een Cullinan. Het is ondertussen zijn twaalfde Bespoke Rolls-Royce en zijn tiende die een unieke kleur heeft. Nu schijnen de meeste Rolls-Royces op wens van de klant gemaakt te zijn, maar deze Cullinan is net even wat unieker. De kleur van de Cullinan is ‘Fux Orange’.

Het exterieur kenmerkt zich door de opmerkelijke oranje kleur en de antraciet-kleurige velgen. In het interieur zien we wederom veel oranje details met Arctic White leder. Of het je smaak is of niet, het is in ieder geval uniek. Sterker nog, ook al heb jij enorm veel geld, het is niet mogelijk om ook een Rolls-Royce in Fux Orange te bestellen, daarvoor moet je toestemming krijgen van Michael Fux zelf of daadwerkelijk Michael Fux zijn.

Ter lering en vermaak, dit zijn de andere speciale kleuren die Michael Fux heeft op zijn Rolls-Royces, tussen haakjes staat het type:

Fux Aequus Green Jade Pearl (Wraith)

Fux Blue Candy (Dawn)

Fux Fuxia (Dawn)

Fux Fuxia Pearl (Phantom)

Fux Intense Jade Pearl (Phantom)

Fux Orange (Cullinan)

Fux Purple Candy (Phantom Drophead Coupé)

Fux Red Candy (Phantom Drophead Coupé)

Fux White (Ghost)

Fux Yellow (Phantom Drophead Coupé)