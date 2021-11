Deze Chinese Model S komt de Nederlandse markt bestormen

Nederland is binnenkort weer een nieuw Chinees automerk rijker: XPeng.

Zo’n beetje alles wat we gebruiken worden geproduceerd in China, maar ‘Made in China’-auto’s ontbraken er nog aan. Tot voor kort. Met de opmars van de EV komt echter ook de opmars van de Chinese auto in Europa.

We hebben al MG, Lynk & Co, Aiways en Seres en nu mogen we weer een Chinees merk in Nederland verwelkomen: XPeng. Dit is een start-up die in 2014 werd opgericht door He Xiaopeng. Dan weet je ook meteen waar de naam vandaan komt. XPeng heeft al twee modellen: de G3 SUV en de P7 sedan. Die laatste komt nu naar Nederland.

We konden de XPeng P7 al in 2019 aan jullie laten zien. Toen viel vooral op dat de P7 veel overeenkomsten vertoonde met de Model S. De Chinezen zijn het kopiëren dus nog niet helemaal afgeleerd. De voor- en achterkant zijn weliswaar anders, maar van de zijkant lijkt de P7 als twee druppels water op een Model S. Ook de achterruit is bijna identiek. Enfin, de Tesla Model S is geen lelijke auto, dus ze hadden een slechter model kunnen kiezen om bij af te kijken.

XPeng P7

Tesla Model S

De XPeng P7 is te krijgen in twee uitvoeringen. Zoals bij veel EV’s gaat het om een RWD-versie en een AWD-versie. Interessant genoeg zijn de benamingen in de configurator vertaald naar het Nederlands. Je kunt dus kiezen tussen de ‘4WD Hoge Prestaties’ en de ‘Super Lange Afstand RWD’. Gratis tip voor XPeng: ‘4WD High Performance’ en ‘Super Long Range RWD’ begrijpen we ook prima hier in Nederland. En dan klinkt het niet alsof je een AliExpress Tesla aan het bestellen bent.

Dan de cijfers. De ‘4WD Hoge Prestaties’ heeft een WLTP-range van 470 km en doet 0-100 km/u in 4,5 seconden. Met de ‘Super Lange Afstand RWD’ offer je wat snelheid op voor meer range. Deze versie heeft een hele nette WLTP-actieradius van 530 km. Beide versies hebben ook hun eigen variant op de Autopilot, genaamd XPilot.

Hoewel je de XPeng P7 al kunt configureren is helaas nog niet bekend wat voor prijskaartje deze auto precies krijgt in Nederland. Maar dat zullen we ongetwijfeld op niet al te lange termijn te horen krijgen. De XPeng wordt namelijk als het goed is begin volgend jaar geïntroduceerd in Nederland.

We hebben wel een indicatie van de prijs, want we kunnen gewoon een kentekencheck doen op basis van de auto op de foto’s. Die staat op kenteken met een nieuwprijs van €52.720. Het gaat daarbij om de 4WD-versie.

Denken jullie dat de XPeng P7 kans maakt in Nederland? Laat het vooral weten in de reacties!