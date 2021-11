G-Power geeft de M3 en M4 een top van 333 km/u

Als je zeker wilt weten dat je niet wordt ingehaald op de Autobahn met je M3 of M4, moet je even bij G-Power aankloppen.

De BMW M3 en M4 hebben minder tuning nodig dan ooit, maar dat betekent niet dat ze niet getuned worden. Anno 2021 kan het namelijk niet gek genoeg. De M3 mag dan 510 pk en een opvallend design hebben, er kan gerust nog een schepje bovenop.

We hebben al diverse bekende tuners hun ding zien doen met de nieuwe M3 en/of M4. Na AC Schnitzer, Manhart en Hamann doet ook G-Power een duit in het zakje. De Duitse tuner presenteert nu de G3M Bi-Turbo en G4M Bi-Turbo.

Ondanks het feit dat ze Bi-Turbo in de naam hebben gezet, heeft G-Power niets aan de turbo’s gedaan. Het blok heeft standaard al twee turbo’s en daar heeft de tuner niets aan veranderd. Toch hebben de M3 en M4 flink meer vermogen gekregen.

G-Power biedt om te beginnen een upgrade aan naar 600 pk. Deze boost is puur softwarematig. Als je ook het aangepaste uitlaatsysteem bijbestelt, schopt de M3 (of M4) het tot 650 pk. Het maximale wat G-Power er momenteel uit kan halen is 700 pk. In dat geval wordt er ook een nieuwe downpipe geïnstalleerd.

Volgens de tuner moet je dan een topsnelheid van 333 km/u kunnen halen. Dat valt nog best tegen, aangezien G-Power voor de 7 Serie (met minder vermogen) ook een top van 330 km/u aangaf. Maar niet getreurd: de tuner heeft nog meer in petto. G-Power is bezig met een verdere upgrade, die 750 tot 800 pk mogelijk moet maken. In dat geval worden de turbo’s wél geüpgraded.

G-Power heeft ook nog wat uiterlijke upgrades voor de M3 in de aanbieding. Er zijn bijvoorbeeld G-Power-velgen, naar keuze 20 inch voor en 21 inch achter of 21 inch rondom. In dat laatste geval moet je ook een schroefset bijbestellen, waarmee de auto 15 tot 40 mm verlaagd kan worden.

Om het af te maken levert G-Power een carbon spoiler en een carbon motorkap voor de M3 en M4. Daarvoor moet je nog wel even wachten tot begin volgend jaar. De motorische upgrades tot 700 pk zijn vanaf volgende maand te bestellen.