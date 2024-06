Deze Crossfire op Marktplaats is niet wat het lijkt

Op de foto’s ziet deze Crossfire er pico bello uit, maar dat was nog niet zo heel lang geleden anders.

De Chrysler Crossfire is natuurlijk een fantastische auto. Voor niet al te veel geld heb je een unieke coupé, met een lekkere V6 onder de motorkap. In de kleur Blaze Red, met SRT-velgen is het helemaal een gave verschijning. Dit exemplaar op Marktplaats kunnen we echter niet aanbevelen.

Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel mis mee. Integendeel, het is een origineel Nederlandse auto, afkomstig van de eerste eigenaar (aldus de advertentie). Ook staat er nog maar 68.736 km op de teller, wat onderbouwd wordt door een NAP-rapport. Dat klinkt allemaal goed.

Wat is dan het probleem? Nou, deze Crossfire heeft een verleden. Een schadeverleden om precies te zijn. In 2021 is deze specifieke auto namelijk gecrasht. Daarbij heeft met name de linkervoorzijde een zware optater gekregen. Ook linksachter was er schade en de airbags lagen er natuurlijk uit.

Aangezien de dagwaarde van een Crossfire niet heel hoog ligt, is de auto met zulke schade al heel snel economisch total loss. Toch zag er iemand er brood in om deze auto op te lappen. Eerlijk is eerlijk: dat is nog best goed gelukt ook. Al weten we natuurlijk niet hoe het er onderhuids allemaal uitziet.

De auto “rijdt en schakelt perfect” volgens de advertentie, maar die mag je met een korreltje zout nemen. Er wordt ook doodleuk beweerd dat de auto van de eerste eigenaar komt, terwijl iedereen kan natrekken dat dit niet zo is. Deze Crossfire heeft zes particuliere eigenaren gehad. Nu kan er soms wat gegoocheld worden met zakelijk en privé, maar deze auto heeft zeker meer dan één eigenaar gehad.

Het is ook niet dat dit de goedkoopste Crossfire van Nederland is. Er staan genoeg exemplaren te koop voor minder dan 8 mille, maar voor deze Crossfire wordt gewoon €8.750 gevraagd op Marktplaats. Alsof het echt een keurig nette auto is die van de eerste eigenaar komt. Er staat nog net niet bij dat ‘ie van een oud vrouwtje is geweest.