Waarom PHEV’s in Nederland kneiterduur worden

PHEV’s worden in Nederland kneiterduur. En dat heeft niet eens per se te maken met het feit dat door inflatie alles kneiterduur wordt.

Alles wordt inmiddels kneiterduur. We weten allemaal waar het door komt: de ECB heeft de geldpers de afgelopen jaren zo hard aan het werk gezet, dat de warmte die eraf is gekomen de aarde een halve graad heeft opgewarmd. Hoewel onze overlords bij hoog en laag beweerden dat dit deze keer écht niet tot hoge inflatie zou leiden, wist iedereen natuurlijk dat dit onvermijdelijk wel zou gebeuren. En here we are…

Dood belast

Er zijn echter ook nog wat andere redenen dat dingen extra duur worden. Eentje daarvan, zeker in Nederland, is de altijd maar stijgende belasting op alles wat met auto’s te maken heeft. De MRB op een gezinsauto waar de notoir grote Nederlandse kinderen daadwerkelijk inpassen op diesel, doet Jan Modaal praktisch een netto maandsalaris. En dan heb je verder nog niks.

Ook de aankoop van nieuwe auto’s is helemaal dood belast. Niemand koopt in Nederland eigenlijk nog een nieuwe auto. Er worden nog wel een paar sneue leasebakken en een enkele EV weggezet, maar dat is het dan ook. Niet voor niks moeten handelaren van tweedehands auto’s de gezinsauto’s tegenwoordig uit het buitenland halen. In Nederland worden ze gewoon niet meer in voldoende mate verkocht om aan de vraag te voldoen.

PHEV biedt soelaas voor hoge taks

Een van de weinige manieren om de in extreme mate geëxplodeerde CO2-taks te ontwijken, is de aankoop van een EV of PHEV. Die eerste zijn (voor nu) vrijgesteld van de BPM-vervangende belasting. Bij de tweede is de uitstoot op papier zo laag dat de taks ook relati?ef meevalt. Een mooi voorbeeld hiervan is de onlangs gelanceerde nieuwe Range Rover. Veruit de goedkoopste versie die je daarvan kan krijgen is de PHEV. Sterker nog, de versie met dezelfde verbrandingsmotor als de PHEV, zónder hulp van elektro die dus goedkoper uit de fabriek komt rollen, kost in ons land 37.911 Euro méér.

WLTP moet nog realistischer?

Zo kan je deze groteske taks dus een beetje ontwijken. De olifant in de kamer is echter dat iedereen weet dat deze PHEV’s in de praktijk helemaal niet zo zuinig zijn als beloofd. Dat weten we eigenlijk allemaal al sinds de Metsubsidie Foutlander. De EU is dit een doorn in het oog. Daarom wordt er initiatief ontplooid om vanaf 2025 de WLTP-cyclus aan te passen voor PHEV’s. Het aangegeven doel daarvan is een ‘realistischer’ verbruik meten. Hoewel de TNO wellicht anders zal beweren, leidt dat in Nederland dus tot kneiterdure PHEV’s.

Het realistischere verbruik zal vermoedelijk mede vastgesteld worden aan de hand van de data die de door de EU sinds januari 2020 verplichte onboard fuel consumption meter (OBFCM) verzamelt te analyseren. De toevoeging van deze verbruiksopzichter was destijds al een stap om je scherp in de gaten te houden. Dit jaar wordt deze uitgebreid met de zwarte doos die in de gaten houd hoe hard je rijdt en waar je dat doet.