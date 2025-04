Bestverkochte EV-hatchback van Europa krijgt grotere actieradius

Het begeerlijke bakje wordt nog wat aantrekkelijker.

Na de storm aan negatieve berichten rondom Stellantis heeft Peugeot weer de wind in de rug. Het merk wist in Nederland weer terrein te winnen. Dat komt met name door het bestverkochte Peugeot-model van Nederland, de 208. Er vlogen in het eerste kwartaal 1.661’s hatchbacks over de toonbank. Dat lukte VW niet met de Polo (1.300 registraties).

Ook buiten Nederland doet de 208 het goed. Zo goed zelfs dat de elektrische e-208 op dit moment de bestverkochte elektrische hatchback van Europa is. Hoelang houdt de e-208 stand zodra VW en Renault los gaan? Dat weten we niet, maar voor nu mogen de slingers opgehangen worden in Poissy.

Het succes zou zomaar eens een vervolg kunnen krijgen. De e-208 krijgt namelijk wat verbeteringen. De belangrijkste aanpassing is het opschroeven van de actieradius van de Peugeot e-208. De toch al niet gortige range van 410 kilometer in de 156 pk Style Avantage-versie stijgt met 23 kilometer. Waar Peugeot die kilometers heeft gevonden, weten we niet. Daarmee doet ie afstand van de Renault 5 die ook 410 km actieradius heeft en is het de elektrische hatchback met de langste adem op een volle batterij.

Andere toevoegingen aan de e-208

Je route en bijbehorende laadstoppen plannen moet een stuk makkelijk worden dankzij een nieuwe Trip Planner. De route kijkt naar de afstand van de trip, je geschatte verbruik (op basis van de maximumsnelheid, het verkeer, de ondergrond en hoogteverschillen), het batterijniveau bij vertrek, het batterijniveau dat je bij aankomst wilt hebben en de beschikbare laadstations die je onderweg tegekomt. Kortom, best een pienter systeem.

Wie van plan is te gaan kamperen met een e-208, allereerst: gewaagd! Ten tweede zul je blij zijn met de volgende aanpassing. Het elektrische Peugeotje kan V2L-laden. Dat wil zeggen dat je stroom van de auto kunt tappen om je telefoon op te laden. Het stopcontact geeft 3,5 kW en 16 Ampère. Je moet hiervoor wel nog even langs de Peugeot-dealer.

Ook verandering aan de hybride 208

Nog een laatste kleine wijziging aan de Peugeot-hatchback zit bij de hybride versies. De Hybrid 100- en Hybrid 136-versies worden vanaf nu Hybrid 110 en Hybrid 145 genoemd. Je kunt wel raden waarom: de vermogens gaan omhoog met respectievelijk 10 en 9 pk.

Laat die 208 GTi maar komen!