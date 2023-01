Deze coole retro-Ford is wel comfortabel

Een coole retro-Ford is leuk, als de techniek iets moderner is.

Het is duidelijk wat willen: klassieke looks. Op een of andere manier is dat een terugkerend thema. Het doet ons denken aan betere tijden, waarschijnlijk. Het probleem is dat een ouderwetse c.q. klassieke auto hopeloos is. Ja, we noemen het karakter en dat je er mee leert leven, maar auto’s van 30 of 40 jaar zijn in niets te vergelijken met de auto’s die er rond rijden.

Zelfs de zelfverklaarde purist rijdt niet elke dag in een MG TD uit 1930. Terwijl alles dat erna kwam maar betuttelende luxe, comfort en veiligheid is. Dus wat je wil is moderne techniek in combinatie met klassieke looks. Dat kan tegenwoordig met restomodden. Dan pakt een bedrijf een oud klassiek model en maakt deze een stuk moderner.

Maar ja, dat is net zoiets als Johan Derksen persvoorlichter maken van GroenLinks. Je kan zijn haartjes knippen en snor afscheren, de botten verraden de aard van het beestje. Dat is met restomods hetzelfde. Een restomod Range Rover rijdt echt niet net zo goed als een nieuwe Range Rover.

Coole retro-Ford

Ze hebben bij GAP (Galpin Auto Sports) het andersom aangepakt. Het gaat nu niet om een Range Rover, maar een Ford Bronco. Ook deze auto is populair bij restomodders. met name de exemplaren van ICON zijn om van te likkebaarden. De producten van ICON zijn oude Bronco’s, maar dan beter gemaakt. In het geval van Galpin hebben ze een nieuwe Bronco gepakt en die er oud uit laten zien.

Dat klinkt een beetje als een Porsche 930-body op een Porsche 992 boetseren. Dat kan niet werken toch? Nou, ja, eigenlijk wel! De groene kleur is igenlijk afkomstig van een oude Land Cruiser, maar misstaat niet. Het wordt gecomplementeerd met Wimbledon White, een gebroken wit dat je ziet op het dak, de stickers en de velgen.

Steelies!

Die wielen zijn 20 inch steelies van het merk Detroit Steel. Ze zijn voorzien van General Grabber-banden die uitstekend voor offroad-werk geschikt zijn. Ook al zullen de meeste eigenaren voornamelijk door een McDrive crossen met deze briljante Bronco. Dan helpt het dat er nieuwe schroefset is waarmee je de auto flink hoger kunt zetten. Middels een Fast Intentions-uitlaat hoor je de motor ook nog even beter. Het levert 14 pk en 46 Nm extra op.

Wat dit project kost, geen idee. Het grote probleem zijn niet alle modificaties, maar juist om een Bronco te kunnen bemachtigen. Dat is namelijk op dit moment een van de populairste auto’s aan de overkant van de plas en ze worden voor woekerprijzen verkocht. Aangezien Galpin ook gewoon een Ford-dealer is, kun je het beste even wachten en over een jaartje (wanneer de productie op orde is) weer aankloppen voor deze geweldige retro-Bronco.

Meer lezen? Dit zijn 9 nieuwe legendarische offroaders op een rij!