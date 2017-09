Deze Corvette is total loss

Zo op het oog is er weinig aan de hand met de 'Vette, maar de ellende zit onder de kap.

Nu en dan kom je ze tegen op de sloop: auto’s waar ogenschijnlijk niks mee aan de hand is, maar om een technische reden zijn ze total loss verklaard. Kortsluiting in de kabelboom kan een reden zijn dat een auto optisch nog in orde is maar té beschadigd om nog te repareren. Het verhaal van deze Corvette is minstens even wrang.

Het gaat om een MY2017 Chevrolet Corvette C7 Grand Sport. Zoals je ziet is er aan de buitenzijde van de Amerikaanse sportwagen niks bijzonders. De ellende zit echter verstopt aan de onderzijde van de ‘Vette. De eigenaar vertelt op een forum dat hij een flinke steen op de snelweg zag liggen. Helaas zat de Corvette links en rechts ingesloten door andere auto’s en dus was er maar één optie: over de steen heen rijden.

Gelukkig voor de eigenaar bleek in eerste instantie dat er niet zoveel aan de hand was. Er lekte geen olie of andere vloeistof uit de Corvette. Logisch, want door de dry sump-smering heeft de Grand Sport van 2017 een veel kleiner carter onder het blok hangen.

Nadere inspectie wees echter uit dat de sportwagen een hele kleine scheur in het frame had opgelopen. Zonder (de waarschijnlijk zeer hoge) arbeidskosten zou reparatie 7.600 USD kosten. Vervolgens begon de verzekeringsmaatschappij zich ertegenaan te bemoeien. Het dichtlassen van de scheur was helaas geen optie en dus was de auto een total lossje.

De auto zal nu worden verkocht. Hopelijk pakt de nieuwe eigenaar geen trackday mee met deze gehavende Corvette. Veiliger lijkt het om de boel in onderdelen te verkopen. Onze rijtest met de Corvette C7 check je HIER.