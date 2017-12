5 Eredivisie-voetballers en hun auto

Naast oog voor de bal, hebben sommige spelers bijzonder veel oog voor design en snelheid.

Het blijft een dingetje: voetballers en auto’s. Dankzij de riante salarissen hebben deze jonge mannen voldoende budget om hele leuke auto’s te kopen. Reden voor ons om de opvallende auto’s van (oud-)Eredivisie spelers op een rijtje te zetten. Het moge bekend zijn, Marktplaats is de grootste autoportal voor iedereen die zijn auto wil kopen of verkopen. Er is daarom voldoende aanbod, zowel in het hogere segment als de categorie voor de ‘gewone man’.

Luuk de Jong

Luuk de Jong rijdt rond in een Porsche Panamera GTS, die een nieuwprijs van ongeveer €180.000,- en een topsnelheid van 306 km/h kan halen. Hiermee is de spits van PSV niet alleen één van de snelste spelers uit de Eredivisie, maar rijdt hij ook rond in één van de snelste auto’s. Al is het natuurlijk niet precies hetzelfde model, op Marktplaats staat deze mooie zwarte Porsche Panamera GTS te koop.

Hakim Ziyech

De spits van Ajax doet niet onder wat betreft snelheid aan de concurrentie. Zijn Mercedes-Benz AMG C63 S heeft een topsnelheid van 250 km/u. Een vergelijkbare auto staat hier te koop:

Memphis Depay

Voor de auto’s waarvoor mensen op straat echt stoppen, moest Marktplaats verder kijken dan de Nederlandse topcompetitie. In de Franse Ligue 1 springt oud PSV-speler Memphis Depay eruit met een indrukwekkend wagenpark, dat onder andere bestaat uit een Rolls Royce Wraith by Mansory, Mercedes S63 AMG coupé en een Scorpion Trike.

Eljero Elia

Ook Elia, die tegenwoordig speelt bij Istanbul Basaksehir, heeft niet genoeg aan één auto voor de deur. De oud-speler van Feyenoord bezit een Mercedes S500 Cabrio, een Lamborghini Huracán, een Mercedes S63 AMG en een Bentley Mansory Continental GT. Die laatste werd hier gespot.

Al zijn het niet precies dezelfde uitvoeringen, na wat zoekwerk kom je genoeg voetbalparels op het spoor die worden aangeboden op Marktplaats, waaronder een Mercedes-Benz S63 AMG 4matic (2014) en een Bentley Continental GT 4.0 V8 Mulliner (2014).

Daley Blind

Niet alleen de aanvallers hebben smaak wat auto’s betreft. Oud-Ajaxied Daley Blind, die tegenwoordig in actie komt voor Manchester United, is in het bezit van een Corvette Stringay en een Mercedes CLA250. Koop ook een Corvette Stringray (2014) en treed in zijn voetsporen.