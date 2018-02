Deze Defender is handiger dan de echte

Middagje klussen? Pak je Land Rover erbij.

Dat Land Rover inventief is met het verzinnen van nieuwe modellen wisten we al. De plek die de Velar (rijtest) in de markt inneemt is mij nog steeds niet helemaal duidelijk, om nog maar te zwijgen over de dakloze Evoque. Nu heeft Land Rover weer iets nieuws bedacht, een Defender, maar dan een maatje kleiner. Een flink maatje kleiner, hij past namelijk in je portemonnee.

Voor 13 á 14 euromunten kun je dit über coole minigereedschap in je zak hebben zitten. Een dergelijke tool zul je vast en zeker een keer nodig hebben, dus waarom zou je er niet eentje kopen in de vorm van een klassieke Defender. Deze mini-Defender heeft 11 functies, waarvan zes verschillende moersleutelmaten zijn. Daarnaast heb je een platkop schroevendraaier, een snijder om dingen af te korten en een bandenprofiel meter. De mini-Defender is nog steeds nuttig wanneer je klaar bent met sleutelen en de overwinning van je mannelijkheid wilt vieren met zo’n goudgele jongen. Het is namelijk ook een flesopener.

Mocht je het gereedschap niet in je portemonnee willen bewaren, dan kan je hem in de imitatie-suède hoes stoppen die je erbij krijgt. Al doet dit wel afbreuk aan je mannelijkheid.