Tesla onthult slechtste kwartaalcijfers ooit, “maar toekomst is rooskleurig”

Als ze zo door blijven gaan, zullen ze het niet lang volhouden.

Wanneer je de meest recente kwartaalcijfers van Tesla ziet, zou je haast zeggen dat Elon Musk die Tesla Roadster het universum in heeft geschoten om de aandacht van zijn autobedrijf af te leiden. Tesla zag in het laatste kwartaal van 2017 maar liefst 3.29 miljard dollar binnenstromen, maar moest daartegenover een financiële klap van 675.4 miljoen dollar incasseren.

In de brief aan de aandeelhouders geeft Musk te kennen dat de verliezen grotendeels te wijten zijn aan de verschillende muren waartegen de productie van de Model 3 is gelopen. Tesla kwam in het laatste kwartaal van 2017 met geen mogelijkheid in de buurt van de 5.000 auto’s per week waarop het bedrijf mikte.

Ondanks dat Tesla de doelstellingen nog altijd niet heeft bereikt, onthult Musk dat ze alweer verder plannen om zelfs 10.000 auto’s per week te produceren. Wanneer dit doel bereikt moet worden wilde hij nog niet zeggen, al denkt hij wel dat Tesla nog binnen het eerste kwartaal 2.500 auto’s per week zal produceren. Het voornaamste doel voor 2018 daarentegen is glashelder: Tesla wil winstgevend worden, zo snel mogelijk.

Tesla’s grootste verlies tot nog toe is echter niet zo groot als de analisten in eerste instantie hadden voorspeld. De onophoudelijke problemen waarmee de productie van de Model 3 te maken kreeg hebben er inmiddels voor gezorgd dat Tesla allerlei start-ups heeft ingelijfd om de kreukels uit het productieproces te strijken. Wanneer deze allemaal werken zoals het hoort, mag Tesla gaan dromen van die 10.000 auto’s per week. Vooralsnog blijven ze echter bungelen rond de 1.000 auto’s, en zijn ze nog ver verwijderd van hun doelen.

Tesla meldt overigens dat het hoofd van de verkoopafdeling is vertrokken, maar geen vervanger zoekt en Elon zelf zijn taken zal overnemen. Om het nieuws nog maar verder te verergeren: ook de autonome kust-tot-kustrit door de Verenigde Staten, die ze eind 2017 zouden uitvoeren, is nog altijd niet ondernomen.