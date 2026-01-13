Diesel bij Domeinen wil heel graag een M zijn

Kijk, er staat gewoon een dikke 1M bij Domeinen! Oh nee, toch niet…

Je auto een beetje pimpen, daar is natuurlijk niks mis mee. Het wordt alleen een beetje treurig als je elementen gaat toevoegen die volledig misplaatst zijn. Zoals M-striping op een auto die helemaal geen M is. Dat slaat als een tang op een varken.

We hebben weer een mooi voorbeeld gevonden, en die staat – niet geheel verrassend – bij Domeinen. De eigenaar heeft heel erg zijn best gedaan om de auto op een 1M te laten lijken, maar het is gewoon een diesel.

Geen half werk

Eerlijk is eerlijk: de eigenaar heeft geen half werk geleverd. De auto heeft ook daadwerkelijk voor- en achterbumpers in 1M-stijl en vier uitlaten. Daar komt vervolgens wel een dieselgeluid uit, maar dat mag de pret niet drukken. De auto is verder voorzien van foeilelijke zwarte aftermarket velgen.

En ja, deze auto is dus ook voorzien van M-striping. Tevens zit er een M-logo op de voorbumper, op de plek waar normaal het kenteken zit. Daarvoor is de kentekenplaathouder naar beneden verhuisd. Er zitten echter géén M-badges op.

Je kunt dus zeggen wat je wilt, maar de eigenaar heeft zich niet schuldig gemaakt aan badgetuning.

BMW 120d

Ondanks al het uiterlijk vertoon is het dus gewoon een eenvoudige BMW 120d, met 177 pk. Het is dus allemaal show en geen go. Onder de motorkap ziet alles er ook nog standaard uit, de motor is hooguit gechipt.

Ook leuk: de kilometerstand. Deze auto heeft 327.732 kilometer op de klok staan. Deze diesel is dus wel gebruikt waar ‘ie voor gemaakt is. De verdere staat van de auto is niet bekend. Onlineveilingmeester vermeldt alleen dat de motor niet start zonder een booster.

Mocht je op zoek zijn naar een opvallende BMW voor weinig, dan is dit je kans. Je kunt een bod uitbrengen via Onlineveilingmeester.nl. Het hoogste bod staat nu op €1.071, met ruim een week te gaan. Wat ons betreft is de auto ook niet veel meer waard dan dat.