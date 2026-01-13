Deze bloedmooie Alfa krijgt voor het eerst een handbak!

Deze auto was er alleen met automaat, maar daar is nu verandering in gekomen.

Een van de meest bijzondere Alfa’s van deze eeuw is de Disco Volante. Die kennen jullie vast nog wel. Dit was geen creatie van Alfa Romeo zelf, maar van coachbuilder Touring Superleggera. Zij gaven de Alfa Romeo 8C een compleet nieuw koetswerk, geïnspireerd op de Disco Volante uit de jaren ’50.

Je kunt er over discussiëren of de Disco Volante mooier is dan een 8C, maar het is hoe dan ook een hele gave auto. Toch is er één nadeel voor de puristen: deze auto is alleen met automaat geleverd. Logisch, want de 8C was er ook alleen met automaat.

Disco Volante met handbak

Maar nu – 13 jaar na de introductie – is er toch een Disco Volante met een handbak. Het Zwitsers-Italiaanse Officine Fioravanti heeft deze achteraf ingebouwd. Dit deden ze eerder ook al bij de Alfa Romeo 8C. Dan is het een koud kunstje om dat ook bij de Disco Volante te doen. Het resultaat is de Disco Volante ‘Manuale’.

Officine Fioravanti heeft daarnaast nog een upgrade gedaan: de Disco Volante is voorzien van carbon-keramische remmen. Had de Disco Volante die nog niet dan? Nou, de 8C was optioneel verkrijgbaar met carbon-keramische Brembo’s, maar kennelijk had deze Disco Volante die niet. Nu dus wel.

Unieke uitvoering

Overigens was dit sowieso al een hele gave Disco Volante. Dit exemplaar is uitgevoerd in een unieke combinatie van donkergroen met gouden velgen. Dat kan deze auto heel goed hebben. Ook het interieur is heel fraai, met bruin leer in twee verschillende tinten.

Het is wel bijzonder dat een klant zijn Disco Volante laat verbouwen, want dit is echt een extreem zeldzaam collector’s item. Er zijn in totaal maar 15 exemplaren gebouwd, waarvan acht coupés. Met de meeste wordt ook niet gereden, maar het lijkt erop dat deze eigenaar dat wel doet. Anders laat je geen handbak en carbon-keramische remmen installeren.