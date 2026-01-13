Renault wil met deze Filante de strijd aan gaan met de Mercedes G-Klasse

We hebben één belangrijke vraag voor de nieuwe luxe-crossover van Renault.

Renault heeft tegenwoordig verschillende gedaantes. Er is de retro-tak met de Renault 4, 5 en Twingo. Er is de crossover-afdeling met de Megane, Scenic, Arkana en ga zo maar door. Tevens kun je er nog een C-segment hatchback kopen in de vorm van de Clio, maar er is ook nog een sportieve divisie met (Esprit) Alpine. Genoeg om uit te kiezen dus. Om het allemaal nog wat verwarrender te maken, kroont Renault zichzelf ook nog tot premiummerk. Daar is dit het eerste wapenfeit van: de Renault Filante.

Die naam kan je bekend voorkomen. Een tijdje terug bouwde Renault nog een elektrische recordauto met Filante in de naam. Het verwijst naar een andere recordrunauto, de Étoile Filante uit 1956. Dat Étoile-gedeelte heeft ook nu een belangrijke betekenis.

De naam gaat namelijk nog verder terug: in de jaren dertig sierde een ster (Étoile in het Frans) alleen op de meest luxe Renaults. Mocht je deze Renault-ster op de neus van een auto zien dan wist je dat je te maken had met een serieuze speler. Nu vind je het sterretje achterop de auto vlak achter de opdruk van de modelnaam.

Renault gaat voor premium

Renault gaat zich met Filante dus wederom richten op de crème de la crème en gaat lekker mee boksen met premiums als Mercedes en Audi of misschien nog wel hoger… Ondanks dat de Filante het ”nieuw vlaggenschip van het wereldwijde gamma” is, is de crossover niet bedoelt voor ons.

Renault richt zich met de Filante vooral op ”sleutelmarkten in Azië en het Midden-Oosten”’. Rijke Aziaten en oliesjeiken moeten dus hun volgende Bentley, Rolls-Royce of G-Wagon laten staan voor deze Sjaak. Het model wordt dan ook gebouwd in Zuid-Korea.

Wat krijgen die rijke lui dan? In ieder geval een compleet nieuw front voor Renault. De LED-koplampen zijn allesbehalve bijzaak en functioneren als echte eyecatchers. Ze liggen strak verzonken in de carrosserie en geven het Franse neusje die echte hedendaagse, high-tech saus.

De rest van de auto ziet er eerlijk gezegd ook wel chique uit. Ondanks dat dit de langste Renault ooit is (met een lengte van ruim 4,9 meter), ziet ie er niet lomp uit. Op het dak rust een fraaie dakspoiler en de achterlichten zijn sierlijk vormgegeven. Goed werk dus van de Nederlandse ontwerpbaas Laurens van den Acker.

Het interieur

Vanbinnen draait de Filante vooral om comfort. Er zit een compleet nieuw interieur in gevuld met loungestoelen, de beste isolatie van alle Renaults en een lekker geluidssysteem. Ook het stuur is helemaal nieuw ontworpen en natuurlijk ligt er een scherm dat bijna even breed is als het hele dashboard.

Door de achterruit is maar weinig zichtbaar. Daarmee krijgt de Filante als eerste Renault ooit een digitale binnenspiegel. Ze hebben bij Renault vast gezien hoe goed dat bij Polestar ging.

Specificaties

Om premiumspelers van het eerste uur aan te kunnen, moet je de potentiële klant ook verleiden met een lekkere aandrijflijn toch? Een 4,0-liter V8 of een prettig zes-in-lijn kan niet ontbreken, of wel? Nou, wel dus. De Filante staat op het nieuwe CMA-platform en krijgt een full-hybrid E-Tech aandrijflijn. De krachtbron produceert maximaal 250 pk en 565 Nm (150 pk uit de 1,5-liter viercilinder turbomotor en 135 pk en 80 pk uit twee elektromotoren). Daar zullen de kopers iets van vinden.

De belangrijke vraag

Een grote vraag rest mij nog. Als de Renault Filante zo premium is, waarom is het dan een Renault? Er een Alpine van maken was geloofwaardiger geweest, maar ik begrijp ook dat je daar de sportiviteit niet van af wilt halen. Maar waarom dan een Renault? Zoals in de intro aangegeven: wij op de redactie weten niet meer echt waar we Renault moeten plaatsen, laat staan dat de klanten dat weten.