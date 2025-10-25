Deze diesel-Golf heeft meer dan 1 miljoen kilometer gereden met de originele motor

De eigenaar legt uit hoe hij de VW al zolang heel houdt.

Nederlanders krijgen het verwijt dat ze te lang met hun oude auto’s doorrijden. Waarom zou je ook een nieuwe auto kopen als de oude techniek voldoende is? Kijk maar naar deze Duitse Golf 4 Variant uit 2003. De eigenaar genaamd Thomas Dotzler heeft er meer dan een miljoen kilometer gereden terwijl de originele TDI-motor nog gewoon in het vooronder ligt.

Dotzler kocht zijn Golf in 2012 voor nog geen vijf mille. Toen stond er al 167.000 kilometer op de teller. Een degelijke 1.9 TDI, 131 pk, tweede generatie Variant – dus nog uit het pre-dieselgate tijdperk. Geen flitsende youngtimer, maar een betrouwbaar stuk gereedschap. Hij gebruikt de VW echter alsof het zijn dierbaarste bezit is.

De Golf doet dienst als alleskunner: werkauto, vakantiekar, trekpaard, bouwmaatje en zelfs mobiele werkplek – dankzij een ingebouwd 230 volt stopcontact. In de loop der jaren reed Dotzler door heel Europa: Frankrijk, Italië, Denemarken, Polen, Zweden.

Minimaal onderhoud

Wat ging er allemaal stuk? Na 200.000 kilometer begaf de dieselpomp het, na 900.000 kilometer brak een bout in de motorsteun die vermoedelijk bij een beurtje te strak was aangedraaid. Verder: één nokkenas, één injector, één vacuümpomp. De originele uitlaat zit er nog altijd onder, met uitzondering van een roetfilter dat er 500.000 kilometer geleden onder werd gezet.

Zelfs de aircocondensor hield het vol tot 940.000 kilometer. De dynamo gaf pas na 820.000 kilometer de geest – en toen nog na één keer opnieuw smeren. Ja, het interieur is niet smetteloos (de bekleding van de bestuurdersstoel is ingescheurd), maar mag het na ruim twintig jaar trouwe dienst?

Zo haal je 1 miljoen kilometer

Wat is het geheim van deze kilometervreter? Rust. Dotzler warmt zijn motor rustig op, wacht altijd tot de oliedruk goed is en houdt zijn toeren laag: nooit boven de 2000 als de motor koud is, nooit boven de 2500 als hij warm is. Hij noemt het zelf ”defensief rijden”.

Verder kruipt hij iedere keer onder de auto wanneer hij een vreemd geluid hoort en houdt zich strak aan de onderhoudsschema’s: oliewissel om de 22.000 kilometer, distributieriem, transmissieolie en vrijlooplagers om de 110.000.

Oude originele onderdelen

Een andere dikke tip is het gebruik van originele onderdelen. Tenminste, de originele VW-onderdelen uit de goed tijd. Het nieuwere spul vindt hij maar niks. De tweede dynamo hield het nog maar 120.000 kilometer vol, de nieuwe aandrijfassen slechts 70.000.

Het zegt volgens Dotzler genoeg over hoe de industrie veranderd is. Wat dan wel weer opvallend is: de kilometervreter staat vrijwel nooit binnen, ook niet in de winter. Kennelijk heeft de Golf dat niet nodig. Dus; wil je een goedkope auto, geen gigantische brandstofkosten en eentje die het altijd doet? Koop een oude Golf TDI en let op je toerenteller.

Meer info en foto: AutoBild